Özal'ın şef aşçı torunu: Dedem kendisiyle ilgili tüm karikatürleri saklamış

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal’dan olan torunu Uğur Ekren,Mey-Diageo’daki koltuk değişim gecesi şef aşçı olarak konukların karşısına çıktı. Ekren, dedesinin kendisiyle ilgili tüm karikatürleri sakladığını söyledi.

Yıllarca Mey’in kaptan koltuğunda oturan Galip Yorgancıoğlu’nun veda gecesi, işe giriş öyküsü kadar, merhum Turgut Özal’ın torunu Uğur Ekren’in varlığıyla da ilgi çekti.

Ülkenin 500 büyük sanayi kuruluşu içinde yer alan Mey-Diageo’daki koltuk değişim gecesi, tüm katılanlar için anıların tazelendiği anlara sahne oldu. Emekli olan ve bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuran Galip Yorgancıoğlu, emekli kartını göstererek “Burada ihtiyarlık tahsis numarası yazıyor. Bu biraz insanı üzüyor ama...” derken, artık bundan sonra tam zamanlı yöneticilik yapmayacağını anlattı.

Kalan ekibe 100 milyon dolarlık rakı ihracatı hedefi bıraktığını aktaran Yorgancıoğlu, işe giriş öyküsünü de paylaştı. Yorgancıoğlu, şirketteki son gününde, 2004 yılını şöyle hatırladı:

"Tekel’in alkollü içki bölümünü 292 milyon dolara Nurol- Limak-Özaltın TÜTSAB Ortak Girişim Grubu almıştı. Dönemin Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, konsorsiyum ortaklarına, ‘Gidin, Galip Yorgancıoğlu’nu bulun, şirketin başına alın. Johnny Walker’ın Türkiye pazarlamasını yapmıştı. Bu işlerden anlar’ diyerek beni önermiş."

43 yaşında yeni bir sayfa açmaya karar verdiğini söyleyen Yorgancıoğlu şöyle devam etti:

“Şirketin ilk elemanıyım, ne pazarlama ne insan kaynakları vardı. Kısa bir süre sonra sahte rakı krizi ile karşılaştık. 1 milyon şişe rakı toplattık. Şirkette, rakı şişelerinde bazı değişiklikler yapmak istedik, ancak rakı içenler çok muhafazakâr, değişsin istemiyor. Biz de çareyi, nasıl değiştirelim fikrinde bulduk.”

Dedesinin karikatürlerini saklıyor

Merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kızı Zeynep Özal’dan olan torunu Uğur Ekren, gecede şef aşçı olarak konukların karşısına çıktı. Fransa’da oyunculuk eğitimi alan, mutfak işini sevdiğini söyleyen, uzun süre İzzet Çapa ile çalışan Ekren, Sabancı Müzesi içindeki SMSA’nın şefliğini yapıyor. Soruları tatlı bir tebessümle yanıtlayan Ekren, yaptığı işi sevdiğini anlatıyor. Dedesine ve bugünlere ait sorduğumuz soruları samimi bir şekilde yanıtlayan Ekren, dedesinin evini taşırken, kendisi ile ilgili çizilen karikatürleri sakladığını gördüğünü anlattı.

Ekren, “Onları pek severmiş, ne kadar anlayışlı olduğunu insan bugün daha iyi anlıyor. Hatta arada çıkarıp bakıp gülermiş. Ben şimdi onları kendi evime götürdüm. Duvarlara asacağım” ifadesini kullandı.