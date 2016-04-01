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Özal’ın papağanı Cabbar’ı çaldılar!

Cabbar için özel dedektif tutuldu

01 Nisan 2016 20:18

Antalyalı turizmci Metin Suna'da bulunan merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın papağanı 'Cabbar' çalındı. 40 yaşındaki 'Cabbar'ın 19 yıldır kendisinde olduğunu belirten Suna, getirene ödül vereceğini açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Antalyalı turizmci Metin Suna, 15 Şubat'ta iş görüşmeleri için Ukrayna'ya gittiğini belirterek, "Cabbar'ı Konyaaltı İlçesi Altınkum Mahallesi'ndeki komşuma bırakmıştım. Komşum 20 Şubat'ta beni arayarak Cabbar'ın evin bahçesinden çalındığını söyledi. Büyük üzüntü yaşadım. Ben de komşuma polisi arayıp aramadığını sordum. O da hem polisi arayıp bilgilendirdiğini hem de savcılığa bilgi verdiğini söyledi" dedi. 'Cabbar'ın bulunması için özel dedektif tuttuğunu aktaran Suna, "Şu ana kadar haber gelmedi" dedi.

Cabbar'ı kim aldıysa kendisine getirmesini isteyen Suna, "Cabbar bana merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın papağanı olarak kaldığı için çok değerli. Hayatımın bir parçası haline geldi. 19 yıldır baktığım Cabbar'ı evladım gibi gördüm ve gittiğim her yere onu da götürdüm. Götüren kimse bana geri getirsin" diye konuştu.

Papağan Cabbar'ın Antalya'da birçok kişi tarafından bilindiğini söyleyen Suna, "Çeşitli filmlerde, reklamlarda oynadı, tanıtımlarda yer aldı. Yıllardır beraberiz. O olmayınca boşluğa düştüm. Yanımdan hiç ayrılmıyordu. Bir an önce kavuşmak istiyorum" dedi. Kimseden şüphelenmediğini de belirten Suna, Cabbar'ı bulup getirene para ödülü vereceğini söyledi.

 

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