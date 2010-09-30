-ÖZAL'IN ÖLÜMÜNE ANKARA'DA SORUŞTURMA ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili basında yer alan bir takım haberler üzerine resen soruşturma başlattı. Soruşturma, terör ve organize suçlara ilişkin soruşturmalara bakmakla görevli Başsavcıvekilliği tarafından gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Görüşen'in yürüteceği soruşturma çerçevesinde, Özal'ın yaşamını yitirdiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki kayıtlar yeniden incelenecek. Soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde bir takım kişilerin ifadelerine de başvurulabileceği öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın, 30 Ocak 2006'da bir gazetede, eşinin ölümüne ilişkin yer verilen bir takım iddiaları üzerine, eski milletvekili Emin Şirin tarafından 31 Ocak 2006'da yapılan suç duyurusunun ardından yürüttüğü soruşturmada ''takipsizlik'' kararı vermişti. Başsavcıvekili Mehmet Çavuşoğlu tarafından, 2 Mart 2006 tarihinde verilen kararda, ''Semra Özal'ın, söyleşisinde yaptığı açıklamaların herhangi bir belgeye dayanmadığı, mevcut Hacettepe Hastanelerince düzenlenen raporların aksine eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün zehirlenme ile bir ilgisinin olmadığı, kalp yetmezliğinden meydana geldiği anlaşıldığından kamu davası açılmasına yer olmadığına'' karar verildiği kaydedilmişti. Öte yandan, Özal'a yönelik 1988 yılında düzenlenen suikast girişimiyle ilgili basında yer alan haberler üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali, ''yetkisizlik'' kararı vererek, soruşturma dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Gönderilen bu soruşturma dosyasının, mevcut soruşturma dosyası ile birleştirileceği ve Özal'a yönelik 1988 yılındaki suikast girişimine ilişkin iddiaların da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturulacağı kaydedildi.