-ÖZAL'IN ÖLÜMÜ SORUŞTURMASINDA 3 TANIK ANKARA (A.A) - 16.10.2010 - Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Özal'ın başdanışmanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kaya Toperi, Özel Kalem Müdürü Feyzi İşbaşaran ve Koruma Müdürü Musa Öztürk ''tanık'' olarak dinlenecek. Soruşturmayı yürüten özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği tarafından; Toperi, İşbaşaran ve Öztürk'e ''tanık'' sıfatıyla ifade vermeleri için davet kağıdı çıkartıldı. İşbaşaran 18 Ekim Pazartesi, Toperi 19 Ekim Salı, Öztürk ise 20 Ekim Çarşamba savcılığa çağrıldı. Tanıkların, çağrılan günlerde uygun olmaması durumunda, ifade alma işleminin başka tarihe bırakılabileceği öğrenildi. Daha önce ifadeye çağrılan Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın da gelecek hafta için mazeret bildirdiği kaydedildi. Semra Özal'ın, 25 Ekim Pazartesi ifade vermesi bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Cumhurbaşkanı Özal'ın ölümüyle ilgili basında yer alan haberler üzerine resen soruşturma başlatmıştı. Özal'a 1988'de düzenlenen suikast girişimiyle ilgili de yine basında yer alan haberler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, soruşturma dosyası ''yetkisizlik'' kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Her iki soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında birleştirilmişti.