'Özal'ın ölümü Demirel ve Yılmaz'a yaradı, ölmese 28 Şubat yaşanmazdı!..'

Turgut Özal ve Yıldırım Akbulut'un kurduğu Anavatan Partisi hükümetlerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yapan Halil Şıvgın, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın ölümünün araştırılmasında ihmal olduğunu öne sürdü. Şıvgın, “Özal ölmesiyde 28 Şubat süreci yaşanmayacaktı” dedi.

Devlet Denetleme Kurulu’nun Turgut Özal raporunu açıklamasının ardından A Haber’de yayınlanan Bi Sormak Lazım programında Selin Ongun'un sorularını yanıtlayan Şıvgın,“Özal’ın ölümünden kimler yarar sağlamışsa onlara bakılmalı. Özal ölmeseydi Demirel Cumhurbaşkanı, Yılmaz da genel başkan olarak kalamazdı” diye konuştu.

'İtham ediyorum'

Şıvgın, özetle şunları söyledi:

“Özal’ın ölümü, öldüğü günden bu yana tartışılıyor, ama bu tartışmaları kesecek makamın Cumhurbaşkanlığı Köşkü olması gerekirdi. Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde 7 yıl Sayın Demirel, 7 yıl da Sayın Sezer oturdu. 14 yıl soru sorulmadı, 14 yıl bu sorunla ilgilenilmedi. Neden ilgilenilmediğini soruyorum, bir ithamda bulunmuyorum. Sayın Gül bu konuyla ilgilendi, Devlet Denetleme'yi görevlendirdi. Devlet Denetleme Kurulu’nun raporunu tartışabilirsiniz. Lehte, aleyhte yazılar yazılabilir. Uygun bulanlar olur, bulmayanlar olur. Bunlar ayrı bir şey. Netice Devlet Denetleme raporunu kamuoyuna açıkladı. Bunu yapmaları lazımdı, yapmadılar. Ben bundan dolayı diyorum ki, görevlerini yapmadılar. Bu da bir ihmal görev ihmali.”

'Demirel Özal'ı Köşk'te yaşayamaz hale getirdi'

“Sayın Demirel Özal’dan rahatsız oldu. Özal’ı sıkıştırdı. Köşk'te yaşayamaz hale getirdi. Ödenekleri kesildi. Cumhurbaşkanlığı'nın imkânları daraltıldı, maddi ve manevi bakımdan cendereye alındı. Özal bu ve başka sebeplerle, yeniden siyaset yapmak için Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrılacaktı. Özal’ın (Cumhurbaşkanlığı'ndan) ayrılması kime zarar verebilir. Başta Demirel’e zarar verir, bizim partimize genel başkan seçilen Mesut Yılmaz’a zarar verir. Dolayısıyla Özal’ın ölümünden kim daha çok çıkar sağladıysa ona bakmak lazım. Demirel, Özal ölmeseydi cumhurbaşkanı olamayacaktı, Mesut Yılmaz daha sonra Başbakan oldu. Bunların da değerlendirilmesi lazım.”

'Özal ölmeseydi 28 Şubat süreci yaşanmayacaktı'

“28 Şubat’ı çözmek istiyorlarsa Özal’ın ölümünü çözmek gerekiyor. Özal olsaydı, 28 Şubat olmayacaktı. Özal tespit etti, ama kamuoyunu heyecanlandırmamak, bir tartışma yaratmamak adına açıklamadı. Aradan bunca yıl geçmiş. Bence Özal’ın ölümünü tespit etmek istiyorlarsa birinci suikasti (Kartal Demirağ'ın suikast girişimi-T24) açıklarlarsa Özal’ın ölümünün sebep ve sonuçlarına giden yolu da açmış ve aralamış olurlar.”