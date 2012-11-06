Özal'ın naaşındaki açıklanamayan ayrıntı!

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal babasının ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ahmet Özal, mezarın açılmasının ardından başlatılan incelemede bazı organların bozulmadığını, özellikle beynin bozulmadan bu zamana kadar durabilmesinin çok şaşırtıcı olduğunu belirtti.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın öümüyle ilgili geçmişte yapılan dosyaların şu anda açıklanmaya başlandığını belirten Özal, "Ölümle ilgili dosyalar devletin elinde. Sayın Başbakan çok cesur davrandı. Adalet ağır da çalışsa muhakkak çalışıyor Türkiye'de. Artık biriken mikroplar bünyeden atılıyor." diye konuştu.

Ahmet Özal, Turgut Özal'ın mezarının açılmasıyla ilgili NTV'de konuştu.

Özal, mezarın açılması konusunda 'Annem çok taraftar değildi, bizim inancımızda meftanın rahatsız edilmemesi vardır ancak bizim aile olarak bu karara hayır deme şansımız yoktu. Bunun açılmasında eğer bazı soru işaretleri giderilecekse açılsın" dedi. Adli tıp uzmanlarıyla mezarın açılmaya değer mi tartışmasını yaşadıklarını belirten Özal mezarın açılmasından sonra bu tartışmanın hükmünü yitirdiğini belirtti.

'Beyin 6 saat sonra yok olur'

Mezarın açılmasından sonra naaş üzerinde bazı organların bozulmadığını bunun da çok şaşırtıcı olduğunu belirten Özal şöyle konuştu: "Uzmanlara sordum, beynin duruyor olması, iç organların karaciğer böbreklerin duruyor olması çok şaşırtıcı. Beyni hiç açıklayamıyorlar. Beyin 6 saat sonra yok olur gidermiş. 20 sene durmaz yerinde. Beyin adli tıpın işini çok kolaylaştırdı. 19 sene önce o madde belki bulunamayabilirdi."