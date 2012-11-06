T24 LogoT24 Logo
Gündem

Özal'ın naaşındaki açıklanamayan ayrıntı!

Ahmet Özal, Başbakan Erdoğan'ın konuyla ilgili Semra Özal'ı telefonla aradığını söyledi

06 Kasım 2012 00:14

 

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal babasının ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ahmet Özal, mezarın açılmasının ardından başlatılan incelemede bazı organların bozulmadığını, özellikle beynin bozulmadan bu zamana kadar durabilmesinin çok şaşırtıcı olduğunu belirtti. 
 
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın öümüyle ilgili geçmişte yapılan dosyaların şu anda açıklanmaya başlandığını belirten Özal, "Ölümle ilgili dosyalar devletin elinde. Sayın Başbakan çok cesur davrandı. Adalet ağır da çalışsa muhakkak çalışıyor Türkiye'de. Artık biriken mikroplar bünyeden atılıyor." diye konuştu. 
 
Ahmet Özal, Turgut Özal'ın mezarının açılmasıyla ilgili NTV'de konuştu. 
 
Özal, mezarın açılması konusunda 'Annem çok taraftar değildi, bizim inancımızda meftanın rahatsız edilmemesi vardır ancak bizim aile olarak bu karara hayır deme şansımız yoktu. Bunun açılmasında eğer bazı soru işaretleri giderilecekse açılsın" dedi.  Adli tıp uzmanlarıyla mezarın açılmaya değer mi tartışmasını yaşadıklarını belirten Özal mezarın açılmasından sonra bu tartışmanın hükmünü yitirdiğini belirtti.
 
 

'Beyin 6 saat sonra yok olur'

 
 
Mezarın  açılmasından sonra naaş üzerinde bazı organların bozulmadığını bunun da çok şaşırtıcı olduğunu belirten Özal şöyle konuştu: "Uzmanlara sordum, beynin duruyor olması, iç organların karaciğer böbreklerin duruyor olması çok şaşırtıcı.  Beyni hiç açıklayamıyorlar. Beyin 6 saat sonra yok olur gidermiş. 20 sene durmaz yerinde. Beyin adli tıpın işini çok kolaylaştırdı. 19 sene önce o madde belki bulunamayabilirdi." 

ETİKETLER

turgut özalnaaşotopsiahmet özalbaşbakan erdoğanzehirlenme iddiası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24