Özal'ın Marmaris'teki koyuna yasak kalktı

Muğla büyükşehir olmadan önce Marmaris ilçesinde köy olan Karacasöğüt’ün Okluk Koyu’nda, 21 yıl önce dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından Cumhurbaşkanlığı yazlık konutu olarak inşa ettirilen köşk, “sıkı koruma” statüsünden çıkarıldı. Genel Koruma statüsüne geçirilen bölgede jandarma karakolu kurulmasından sonra, fotoğraf çekmenin bile yasak olduğu ve teknelerin demirleyemediği koy tatilcilerin uğrak yeri haline geldi.

Gökova Körfezi’nin muhteşem manzaralı Okluk Koyu’nda “Cumhurbaşkanlığı yazlık konutu” olarak inşa edilen köşk, Turgut Özal’dan sonra hiçbir Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmadı. Yılda bir kez bile misafir ağırlamayan konutu, 17 er ve 3 rütbeli askerin oluşturduğu Okluk Muhafız Takım Komutanlığı, 24 saat boyunca sıkı koruma altında tuttu. Koyda araçlı ve yaya jandarma ekipleri devriye gezdi.

Mustafa Sarıipek'in DHA'daki haberine göre, bölgede duraklama yapan araçlar, koya denizden gelen tekneler uyarıldı. Fotoğraf ve video çekimleri askerler tarafından engellendi. Teknelerin koyun konut tarafına geçişleri yasaklandı.

2010 yılında köşk için uygulanan sıkı koruma kaldırıldı. Bu tarihten sonra köşkün, bölgedeki herhangi bir evden farkı kalmadı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne bağlı iki görevli, dışarıdan giren olmasın diye köşkün arazisinde göreve başladı.

Diğer koylar da karakola bağlandı

Okluk Muhafız Takım Komutanlığı yerine Karacasöğüt Jandarma Asayiş Karakolu kuruldu. Gökova Körfezi’nin en güzel koyları arasında sayılan Ayın, Hırsız, Küfre, Çiçekli, İngiliz Limanı, Löngöz ve Kargılı koyları da karakola bağlandı. Jandarma Asayiş Karakolu genel koruma kapsamında asli görevini de yerine getirerek, Karacasöğüt’e bağlı Bayır, Söğüt, Karaca, Ovacık ve Buzağıotu mahalleleri ile Yeşilbelde’ye bağlı Mezargediği mahallesinde yaşayanların güvenliğini sağlamak için göreve başladı.

Yasak bu yaz kalktı

Genel koruma kapsamında koyda uygulanan yasaklar bu yaz sezonunda kalktı. Okluk Koyu’na giren teknelerin artık herhangi bir engellemeyle karşılaşmadığı görüldü. Daha önce demirleme yasağı olan koyda tekneler dolaşıp köşkün iskelesi hariç istediği yere demir atıp bağlanırken, insanlar da köşkün çevresindeki alanda rahatlıkla piknik yaparak denize girmeye başladı.

Buna rağmen 16 dönüm arazi içinde 4 oda 1 salondan oluşan, 230 metrekarelik Cumhurbaşkanlığı yazlık konutunun arazisine giriş halen yasak. Köşkün arazisine girmek isteyenler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne bağlı iki görevli tarafından uyarılıp bölgeden uzaklaştırııyor.

‘Turizme açılsın’ başvurusu sonuçsuz kaldı

Konutun turizme kazandırılması amacıyla girişimlerde bulunduğunu belirten Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) eski Başkanı İlhan Açıkgöz, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Abdullah Gül döneminde Cumhurbaşkanlığı’na başvuru yaptı. GETOB Başkanı İlhan Açıkgöz, "Her yıl 1.5 milyonu aşkın İngiliz’i ağırlayan bölgede, Konukevi’nde ilk olarak da İngiltere Kraliçesi’nin ağırlanması yönünde öneride bulunmuştum. İnanıyorum ki, birçok yabancı devlet başkanı Marmaris’te tatil yapmak için can atacaktır. Aradan geçen zaman zarfında hiçbir yanıt verilmedi" dedi.

‘Burası atıl kalmamalı’

Tesisin atıl kalmaması gerektiğini belirten GETOB’un yeni Başkanı Bülent Bülbüloğlu da şunları söyledi:

“Yerli ve yabancı devlet büyüklerinin burada ağırlanması Marmaris açısından çok iyi olur. Her yönüyle büyük bir kazanım olur. Marmaris vizyonunun en üst düzeye çıkması sağlanır. Şimdi düşünün bir İngiltere, Almanya veya başka bir ülkenin başbakanı, dışişleri bakanının burada ağırlanması ne kadar güzel olur. Bu konutun olması, Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in Marmaris’te yaşaması mafyavari kişilerin buralara girişini de engelledi. Biz GETOB yönetimi olarak yeni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yeni bir teklif götürmeyi düşünüyoruz. Burası atıl kalmamalı. Marmarisli turizmciler olarak amacımız üst düzey geliri olan yerli ve yabancı turistleri ağırlamak. Bu sayede bu amacımıza da ulaşmış oluruz."

Köşk’ün tarihi

Köşk, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde, Gökova Körfezi’nin muhteşem manzaralı Okluk Koyu’nda kızılçamlarla çevrili 16 dönümlük bir arazi üzerine 1989 yılında yaptırıldı. Özal, 230 metrekarelik Okluk Koyu Devlet Konukevi’nde 4 yıl boyunca tatilini geçirdi. Zaman zaman işlerini buradan yönetti. Konut, 17 Temmuz 1991’de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne tahsis edildi. Turgut Özal, 1993 yılında vefat edince konukevi de boş kaldı. Arazi içinde denize doğru uzanan beton bir iskele ile tek helikopter inişine uygun bir helikopter pisti de bulunan köşkü, yıllarca 17 er ve 3 rütbeli askerin oluşturduğu Okluk Muhafız Takım Komutanlığı, 24 saat koruma altında tuttu. Koyda araçlı ve yaya jandarma ekipleri devriye gezdi. Bölgede duraklama yapan araçlar ile denize girenler uyarıldı. Fotoğraf ve video çekimleri ile teknelerin konut tarafına geçişleri yasaklandı.

Önemli konuklar ağırlandı

Cumhurbaşkanı Özal döneminde sıkça kullanılan Okluk Koyu Devlet Konukevi dönemin BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar, Yunanistan Başbakanı Konstantin Mitçotakis, İsveç, İtalya ve Rusya başbakanları, Norveç ve İngiltere dışişleri bakanları, Suudi Arabistan Kralı’nın kardeşi ve pek çok devlet adamını ağırladı. Okluk Koyu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dönemlerinde kullanılmadı. Ahmet Necdet Sezer 2005 yılında Denizcilik Festivali için Marmaris’e geldiğinde Okluk koyunu sadece 10 dakikalığına ziyaret etti.