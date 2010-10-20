-ÖZAL'IN ESKİ KORUMA MÜDÜRÜ İFADE VERDİ ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eski Koruma Müdürü Musa Öztürk, Özal'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade verdi. Ankara Adalet Sarayına sabah saatlerinde gelen Öztürk'ün ifadesi, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Görüşen tarafından alındı. Savcı Görüşen'e yaklaşık 2 saat ifade veren Öztürk, daha sonra adliyeden ayrıldı. Öztürk, adliyeden ayrılışı sırasında, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.