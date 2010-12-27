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ÖZAL'IN DOKTORU İFADE VERDİ ANKARA (A.A) 

27 Aralık 2010 16:50

-ÖZAL'IN DOKTORU İFADE VERDİ ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, Hacettepe Üniversitesi'nde Özal'a müdahale eden doktorlardan Prof. Dr. Sırrı Kes, ''tanık'' sıfatıyla ifade verdi. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Kes, Ankara Adalet Sarayı'na öğle saatlerinde geldi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Görüşen tarafından ifadesinin alınması yaklaşık yarım saat süren Kes, daha sonra adliyeden ayrıldı. Prof. Dr. Kes'in, Özal'ın hastaneye getirildiği sıradaki sağlık durumu ve yapılan tıbbi müdahaleler konusunda bilgiler verdiği kaydedildi.

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