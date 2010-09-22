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ÖZAL'A SUİKAST İDDİALARINA SORUŞTURMA İSTANBUL (A.A)

22 Eylül 2010 17:12

-ÖZAL'A SUİKAST İDDİALARINA SORUŞTURMA  İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali, vefat eden eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a yönelik 18 Haziran 1988'de yapılan suikast girişimine ilişkin, dün bir gazetede yer alan ''Özal suikastının ardından eski MGK Genel Sekreteri vardı'' başlıklı haberi ihbar kabul ederek soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın iddiaları dile getiren oğlu Ahmet Özal'ın ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Ahmet Özal'ın dün bir gazetede çıkan röportajında yer alan, ''Turgut Özal'a yapılan suikast girişiminin ardında eski MGK Genel Sekreteri vardı'' iddiası nedeniyle, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılarından Hakan Karaali tarafından soruşturma başlatıldı.  Savcı Karaali'nin bu soruşturma kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın iddialarına yönelik ifadesini alacağı ve ifade doğrultusunda ifade vermesi için iddialarda adı geçen eski MGK Genel Sekreteri Sabri Yirmibeşoğlu'nu da ifadeye çağırabileceği kaydedildi. -AHMET ÖZAL, GAZETEYE AÇIKLAMARDA BULUNMUŞTU- Ahmet Özal, bir gazeteye verdiği röportajda, babasına yönelik 18 Haziran 1988'de düzenlenen başarısız suikastın arkasındaki isimlerin çok kısa sürede tespit edildiğini ve bu isimlerin kendisine aktarıldığını dile getirmişti.  Özal, röportajında, ''Babam ülke karışmasın diye bu isimleri açıklamadı. Bunlardan biri de MGK Genel Sekreteri Sabri Yirmibeşoğlu'ydu. Bu isimlerin hepsi Emniyet ve MİT'in arşivlerinde var. Arşivler açılsın'' ifadesini kullanmıştı. Merhum Cumhurbaşkanı Özal, Başbakan olduğu dönemde, 18 Haziran 1988'de, Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan ANAP kongresinde kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğramıştı. İki el ateşte, kurşunlardan biri Özal'ın sağ eline, diğeri ise mikrofonun ayağına isabet etmişti.  Saldırıyı gerçekleştiren Kartal Demirağ, silahı tutukluk yapınca Özal'ın korumaları tarafından vurularak yakalanmış ve 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 1992'de serbest bırakılmıştı.

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