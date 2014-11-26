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Özal'a suikast davası kapandı, Levent Ersöz beraat etti

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüne ilişkin davada sanık, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün beraatına karar verildi

26 Kasım 2014 12:44

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, eceliyle mi öldü yoksa zehirlenerek mi? 1993 ylında yaşamını yitiren Özal’ın ölümüne ilişkin davada son nokta kondu. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, davanın tek sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün, delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

Turgut Özal 1993 yılında yaşamını yitirmiş, o dönemki raporlara ölüm nedeni kalp krizi olarak yazılmıştı.

Son iki yılda, Özal’ın zehirlendiği yönünde iddialar ortaya atılmış, zaman aşımının dolmasına 1 gün kala da savcı Kemal Çetin tarafından dava açılmıştı.

Davanın 7. duruşması bugün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

 

Savcı özür diledi

 

Duruşmada önce savcı Çetin mütaalasını verdi.

İhmaller zinciri olduğunu söyleyen savcı, "Köşk’te, sağlık ekibi ve ambulansın bulunmaması, Hacettepe’ye kalp krizi şüphesiyle götürülen Özal’dan gerekli sıvıların alınmaması, otopsisinin yapılmaması ihmaldir" diyerek, "Bu ihmaller sebebiyle yargı adına özür diliyouz" şeklinde konuştu.

Savcının mütaalasının ardından, mahkeme başkanı Hayrettin Türe, sanık Levent Ersöz’ün delil yetersizliğinden beraatine karar verdi. 

Böylece Turgut Özal’ın ölümüne ilişikin dava kapanmış oldu.

 

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