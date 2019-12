Özal ölümünün 17. yılında anıldı

T24 - Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 17. yılında Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törenle anıldı.



Ölümünün 17. yılında anılan Turgut Özal'ın anma törenine, eşi Semra Özal ve çocukları Ahmet ve Efe Özal, torunları ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, İstanbul Valisi Muammer Güler, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve kalabalık bir vatandaş grubu katıldı.



Özal için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, daha sonra anıta çelenk konuldu.



Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özal'ın oğlu Ahmet Özal, babasının vefatının 17. yılı olduğunu belirterek, ''Bu kalabalığı buraya zorla getiremezsiniz. Bizim milletimiz vefalıdır. Her yıl katılanların sayısı artıyor. Yaptıkları ve yapmak istediklerinin çok iyi anlaşıldığını gösteriyor'' dedi.



Halkın yüzde 96'sının Turgut Özal'ın ölümünün normal bir ölüm olduğuna inanmadığını öne süren Ahmet Özal, 1999 yılında bununla ilgili TBMM'ye bir öneri verdiğini, ancak o günden bu yana böyle bir araştırmanın yapılmadığını ifade etti.



Semra Özal da eşinin vefatının üzerinden 17 yıl geçtiğini hatırlatarak, ''Büyük bir acı ve özlem. Zaman her şeyin ilacı derler de değil. Bunun ilacı değil. Bu, her gün daha büyüyen bir acı ve daha büyüyen bir özlem. Rahmetli 'benim kıymetim öldükten 10 yıl sonra daha iyi anlaşılacak' demişti. Şimdi söylediği ortaya çıktı'' diye konuştu.



Tören, Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasının ardından sona erdi.