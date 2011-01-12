Özal: Eyvah hedef, bendim plan işliyor

T24 - Özal’ın özel kalem müdürü, Elazığ milletvekili Feyzi İşbaşaran, Özal’ın Uğur Mumcu suikastini öğrenince ‘’ Eyvah, hedef bendim. Plan işliyor” dediğini aktardı.



Turgut Özal’ın, özel kalem müdürlüğü’nü de yapan Elazığ Bağımsız milletvekili Feyzi İşbaşaran, Özal’ın Uğur Mumcu suikastini Köşk’te kahvaltı yaptığı sırada öğrendiğini ve “ Eyvah, Hedef bendim. Plan işliyor” dediğini aktardı. Gazeteport'ta yer alan haber şöyle:



İşbaşaran, bombalı bir suikast ile hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu ile ilgili anılarını, sosyal paylaşım sitesi twitterda anlattı. Mumcu ile bir gün Ankara Köroğlu caddesi üzerindeki camide buluşup konuştuklarını yazan İşbaşaran şöyle dedi:



‘’Köroğlu caddesinin sonundaki cami, ikimizin de evinin tam ortasındaydı. Cami cemaatinin ona gösterdiği ilgiye çok şaşırdım. Mumcu bana (Özal beni hiç sevmez değil mi) ‘’diye sordu. Ben de ’Özal’ın ağzından sizinle ilgili bir şey duymadım. Ama yazılarını çok dikkatli okuyor. Yazdığın bir yazı dizisinden dolayı bir bakanı da görevden aldı. Bizde net devletin gizli bilgileri var. Bunlar sizde de var. Merak ediyoruz’ dedim’’





MİT’ÇİLER KAPIDA BEKLİYORDU



İşbaşaran, bu görüşmeden 15 gün önce emniyetten “Terör örgütü sizi öldürmek istiyor” uyarısı aldığını, ancak buna inanmadığını da belirterek, “Bir gün evden çıktım. Tam karşıda beyaz bir Renault içinde dört kişi vardı. Cumhurbaşkanlığı güvenlikten yardım istedim. Korumalar arabadakilere silah çekip indirdi. Bir süre sonra herkes silahını yerine koydu. Tokalaştılar. Arabadakiler MİT’çi çıktı. Takip için orada olduklarını söylediler’’ dedi. İşbaşaran, Mumcu’nun bombalı saldırıya uğradığı günü de şöyle anlattı:



“Benim oğlumun da adı Uğur ve doğum günüydü. Adını rahmetli Özal koydu. O gün müthiş bir patlamayla sarsıldık. Eşofmanla dışarı fırladım. Olay korkunçtu. Köşk’e gittim. Özal kahvaltı yapıyordu, (Eyvah plan işliyor) dedi, dua etti. Bana döndü; ‘Görüşemedik. Onun bana söyleyecekleri vardı. Belgeleri dikkatli kullan. Bu kadar belge bir gazetecinin başını yakar diyecektim. Olmadı. Hedef yine benim. Bir koyundan iki post istiyorlar’ dedi’’





OĞLU CEVAP VERDİ



Helikopteri düşerek şehit olan Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis ile yakın dost olduklarını da aktaran İşbaşaran, bu irtibatı devletin kestiğini savundu. İşbaşaran’ın yazısı üzerine Uğur Mumcu’nun oğlu Özgür Mumcu “Bir bildiğiniz varsa vakfa (uğur mumcu vakfı) gelerek açıklayın” çağırısı yaptı. İşbaşaran ise, “Vakıfla makıfla işim olmaz” diyerek çağrıyı kabul etmedi.

İşbaşaran AKP’den milletvekili seçilmiş daha sonra bir trafik kontrolünde polislerle girdiği sert tartışmanın ardından disipline sevkedilince, ‘’Başıma bir şey gelirse sorumlusu Erdoğan’dır’’ diyerek partisinden istifa etmişti.





