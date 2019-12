Özal: 'Bedelli Askerlik'te eşitsizlik

T24 - DP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Özal, yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşlarına tanınan 'Dövizle Askerlik' hakkının yurt içinde de uygulanması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel çağrıda bulundu.



Radikal'in verdiği haber şöyle:



DP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Özal, yurtdışında çalışan vatandaşlara ‘Bedelli Askerlik’ hakkı tanınırken, yurtiçindeki vatandaşların bu haktan mahrum bırakılmasının, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

Özal yaptığı açıklamada, ilk bedelli askerliğin "Dövizle Askerlik" adı altında 1980’li yılların başında, ülkedeki döviz darboğazını aşmak amacıyla çıkarıldığını, bu konunun, sadece yurtdışında yaşayan ve çalışan vatandaşları kapsadığını hatırlatan Özal, "Bilindiği gibi, zamanla ülkemiz döviz darboğazını aştı. Ama, dövizle askerlik uygulaması, bugüne kadar kesintisiz sürdürüldü ve sürdürülmekte. Geçen zaman içerisinde, bu askerlik süresi de iyice kısaltılarak, sadece üç haftalık bir temel askerlik eğitimine dönüştürüldü. Yurtdışındaki askerlik mükelleflerinin süreleri kısaltılırken, ‘yurtdışında çalışanların işlerini kaybetmemeleri’ gerekçe olarak gösterildi. Yurtdışındaki askerlik mükellefi vatandaşlarımızın işlerini kaybetmeden, bu görevlerini yapmaları kanunla düzenlenirken, yurtiçindeki mükelleflerin uzun süre yapacakları askerlik sırasında işlerini kaybetmeleri ise, göz ardı ediliyor. Dolayısıyla bu uygulama, Anayasamızın 10. Maddesindeki eşitlik ilkesine aykırılık taşıyor. Bu uygulama, 21 yıldan bu yana da sürüp geliyor" dedi.

En kısa zamanda, ‘Dövizle Askerlik’ ve ‘Bedelli Askerlik’ konularının yasal düzenlemeye tâbi tutulması, bu uygulamadaki ‘Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılığın’ ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Özal şöyle devam etti:

"Aslında, bu eşitsizliğin Anayasa Mahkemesi tarafından giderilmesi halinde, yeniden Bedelli Askerlik Kanunu çıkarılmadan, fiili olarak bedelli askerlik tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli olabilecektir. 12 Eylül 2010 tarihinde Anayasamızın referandumla kabulünden sonra, Türk vatandaşlarının Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı doğmuştur. Söz konusu eşitsizliğin giderilmesi için, herhangi bir kişinin Anayasa Mahkemesi’ne müracaatı halinde, o eşitsizliğin giderilmesini düzenleyecek kararın çıkmasına kesin gözüyle bakılmaktadır. Bireysel başvurunun yanı sıra, herhangi bir mahkeme, hatta cumhurbaşkanı ile Meclis’teki siyasi partiler de herhangi bir konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürme hakkına sahip bulunmaktadır. Aslında, günlerden beri tartışılmakta olan Bedelli Askerlik için herhangi bir yasal düzenleme yapılmaksızın, Anayasa Mahkemesi’nden çıkacak bir düzeltme ile bir milyonun üzerinde olduğu tahmin edilen asker kaçaklarına, 5 bin Euro veya 10 bin TL para ödeyerek, dövizle askerlik yapabilme imkanı açılabilir. Gerek mevzuatın, gerekse bankaların taksitlendirme imkanı ile, aylık 350 TL civarında bir ödeme planı içinde bugün Türkiye’deki tüm gelir grupları bu ödemeyi kolayca yapabilir, dolayısıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri de asker ihtiyacını sadece profesyonel kadrolarla karşılama yoluna gider.

Kadınlara da askerlik mükellefi mi?



Özal, Anayasa’ya göre, kadınların da her an askerlik mükellefiyeti ile karşı karşıya kalabileceğini belirterek, bu duruma da açıklık getirilmesi gerektiğini kaydetti. Özal, "Türk hukuk mevzuatında askerlik mükellefiyeti, Anayasamızın 72. Maddesi ile 1927 yılında çıkarılan 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile tarif ediliyor. Anayasamızın söz konusu maddesinde, ‘Vatan hizmetinin her Türk’ün hakkı ve ödevi olduğu’ belirtiliyor. 1111 sayılı Yasada ise, ‘Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, askerlik yapmaya mecburdur’ deniliyor. İşin ilginç yanı, Anayasamız, askerlik görevinde kadın-erkek farkı gözetmiyor, Askerlik Kanunu ise, bu mükellefiyeti erkek vatandaşların yapacağını belirtiyor. Demek ki, Anayasamıza göre, her an kadın vatandaşlarımız da, askerlik mükellefiyeti ile karşı karşıya kalabilirler. Anayasamızda, bu duruma da açıklık getirilmesi ve ülkemizde sadece erkek vatandaşların askerlik mükellefi olduğunun belirtilmesi gerekiyor" dedi.