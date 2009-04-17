Özakman ADD yönetiminden ayrıldı

Turgut Özakman'ın, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Yönetim Kurulu (GYK) üyeliğinden ayrıldığı bildirildi.



ADD Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sina Akşin, yaptığı yazılı açıklamada, ADD Genel Yönetim Kurulu Üyesi olan Özakman'ın, sağlık sorunları nedeniyle üyelikten ayrıldığını kaydetti.



Akşin, Özakman'ın, 11 Martta istifasını verdiğini ve 15 Nisanda yapılan toplantıda istifanın gündeme alındığını ifade ederek, Turgut Özakman'ın sadece GYK üyeliğinden ayrıldığını, ADD üyesi olarak her zaman destek vermeye devam edeceğini belirtti.

