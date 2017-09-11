Özakça ve Gülmen 14 Eylül'de hâkim karşısına çıkacak: Süreç ne olursa olsun mücadelemiz devam edecek

Açlık grevinde 187 günü geride bırakan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 14 Eylül Perşembe günü ilk kez hâkim karşısına çıkacak. Gülmen ve Özakça’nın 14 Eylül tarihindeki duruşması sonrası bırakılacaklarını düşünen sosyolog Veli Saçılık ve KHK ile işinden olan Acun Karadağ, "Nuriye ve Semih işlerine geri döndü problem bitti mi? 14 Eylül sonrası süreç ne olursa olsun mücadelemiz devam edecek" dedi.

Duvar'dan Sekan Alan'ın haberine göre eylemlerinin 75’inci gününde gözaltına alınan ve tutuklanan iki eğitimcinin ardından İnsan Hakları Anıtı önü barikatlarla kapatıldı. 110 günü aşkın süredir cadde üzerinde konuşlanan kolluk kuvvetleri ‘işimi geri istiyorum’ ve ‘ Nuriye-Semih Yalnız Değildir’ yazılı pankartlarla açıklama yapanların hiçbir eylemine izin vermedi.

110 gün önce Yüksel Caddesi

OHAL döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen kamu çalışanlarının Yüksel Caddesi’ndeki işlerini geri isteme talebi 306 gün önce başladı. Çok sayıda gözaltının ve polis müdahalesinin ardından eylem açlık grevi ile farklı bir boyuta taşındı.

Açlık grevindeki 60 ile 75’nci günler arasında demokratik kitle örgütü yetkilileri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş Yüksel Caddesi’nde bir araya geldi. Medyanın ilgisinin de yoğunlaştığı dönemde Gülmen ve Özakça tüm kamu emekçileri için taleplerini dillendirdi. Gece yarısı evlerine yapılan operasyonla iki eğitimci önce gözaltına alındı ardından tutuklandı. 75 gün içerisinde ciddi kilo kaybettiği ve sağlık durumlarının kötüye gittiği gözlenen eğitimcilerden 110 günde tek bir kare kamuoyuyla paylaşılamadı.

110 günde Yüksel'de ne değişti?

KHK ile işlerinden olan Acun Karadağ, Esra Özakça, Mehmet Dersulu, Veli Saçılık, Nazan Bozan, Nazife Onay’ın da aralarında bulunduğu onlarca eylemci Gülmen ve Özakça’nın tutuklanmalarının ardından her gün Yüksel Caddesi’nde eylemlerini sürdürdü. İki eğitimcinin hapiste olduğu sürece Yüksel’de hiçbir eyleme izin verilmedi. Gülmen ve Özakça’nın adının yazılı olduğu pankartlar polis tarafından yırtıldı, eylemciler yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. İlk önce esnafın rahatsız olduğu gerekçe gösterilerek yapılan müdahaleler daha sonra Valiliğin kararı gerekçe gösterilerek devam etti.

Hemen her gün sesini duyurmaya çalışan Veli Saçılık polislerin gazlı ve plastik mermili müdahalesiyle gözaltına alınıyor.

14 Eylül sonrası ne olacak?

Gülmen ve Özakça’nın 14 Eylül tarihindeki duruşması sonrası bırakılacaklarını düşünen sosyolog Veli Saçılık’a göre tahliye olmadıkları takdirde "iki eğitimcinin hayatlarına kast edilecek". Açlık grevinin tutukluluk devam ettirilerek yıpratılmaya çalışıldığını söyleyen Saçılık, Yüksel’deki eylemlerin de şiddetle yıpratıldığını söyledi. Polisin müdahalesi sırasında omzunun yırtıldığını aktaran Saçılık, “14 Eylül sonrası Yüksel’deki barışçıl eylemlerimiz artarak devam edecek. Daha sonra ise mesele bizden de çıkarak ‘toplum ne yapacak’ sorusu gündeme gelecek” dedi.

"Nuriye ve Semih işlerine geri döndü, problem bitti mi?"

Yüksel Caddesi’ndeki eylemlere katılan öğretmen Acun Karadağ’da Gülmen ve Özakça ile birlikte aynı davada 14 Eylül tarihinde yargılanacak. Eylem kararı aldıklarında devletin yapacaklarını hesaplamadan haklılıklarından yola çıkarak hareket ettiklerini söyleyen Karadağ’a göre 14 Eylül’deki davada her sonuç çıkabilir. 14 Eylül’deki davanın ardından Yüksel Caddesi’ndeki eylemin artarak devam etmesi gerektiğini söyleyen Karadağ şunları söyledi:

“Nuriye ve Semih işlerine geri döndü problem bitti mi? Haksızlığa, hukuksuzluğu uğramış binlerce insan var. Mesele ‘Nuriye ve Semih’i ne kadar sahipleniyoruz, kaç bin kişi ile oradayız’. 14 Eylül sonrası süreç ne olursa olsun mücadelemiz devam edecek.”