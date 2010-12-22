-ÖZAK: RUM KESİMİNİN OLDUĞU AB'DE OLMAK İSTEMİYORUM İZMİR (A.A) - 22.12.2010 - Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Pınar Karşıyaka basketbol takımının, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası'nda dün akşam Kıbrıs Rum kesiminde Apoel ile yaptığı maçın ardından saldırıya uğramasıyla ilgili, ''Türkiye, Avrupa Birliği'nde bu ülkeyle (Güney Kıbrıs Rum kesimi) beraber olacaksa, ben bir Türk vatandaşı olarak onlarla beraber olmak istemediğimi burada açıkça söylüyorum'' dedi. Özak, Pınar Karşıyaka kafilesinin, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki karşılanmasında yaptığı konuşmada, öncelikle Fenerbahçe Ülker maçında sakatlanan Furkan Aldemir'e ''Geçmiş olsun'' dileğinde bulundu ve EuroChallenge Kupası'nda tur atlama başarısı nedeniyle takımı kutladı. Pınar Karşıyaka kafilesindekilere baktığında, bir travma geçirdiklerinin belli olduğunu ifade eden Özak, ''Ateş düştüğü yeri yakıyor. Çok çok geçmiş olsun. Dün olayların ardından hemen Başbakanımız olayı duymuş, saat 02.00-03.00'e kadar telefon trafiği yaşandı. Ancak takımı 15 dakikalık mesafedeki KKTC'ye geçiremediler. Siyaset, insan hayatının önüne geçti. Büyük millet, büyük devlet olarak bizlerin fair play ruhunu ortaya koyan davranışını görebiliyoruz. Spor hani gelişmişlikti? Hani fair play, dostluk, kardeşlikti? Türkiye, bunları layıkıyla yapıyor'' diye konuştu. Bu yaz İstanbul'da dünyanın 24 ülkesinin ağırlandığını, bunların arasında Yunanistan'ın da bulunduğunu ifade eden Özak, FIBA'nın Dünya Basketbol Şampiyonası'nın organizasyonuyla ilgili övgüyle bahsettiğini söyledi. Devlet Bakanı Özak, Güney Kıbrıs Rum Kesiminin bu şekilde Avrupa Birliği'ne giremeyeceğini savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Eğer hoşgörünüz yoksa, sevginiz, insan hayatına saygınız yoksa, siz Avrupa Birliği'ne giremezsiniz, girmişseniz de buraya torpille, bizim tabirimizle söyleyeyim ve şımarıklığınız burada ortaya çıkmış olabilir. O bakımdan Türkiye, Avrupa Birliği'nde bu ülkeyle beraber olacaksa, ben bir Türk vatandaşı olarak onlarla beraber olmak istemediğimi burada açıkça söylüyorum. Avrupa Birliği'nden sorumlu Devlet Bakanımız belki bana kızar ama bu anlayış, Türk milletiyle bir arada olamaz, olmamalıdır. Bütün bunları azınlık olarak kabul edersek, affedebiliriz.'' -''FİBA NEZDİNDE HAREKETE GEÇTİK''- Karşılaşma hakkında FIBA nezdinde harekete geçtiklerini ifade eden Özak, gerekli görüntüleri FIBA'ya ulaştıracaklarını belirterek, ''Bu konuda yapılması gereken her şey yapılacaktır. Türkiye güçlüdür, Türkiye hoşgörülüdür ama hakkını araması da iyi bilebilir'' dedi. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda birinciliğe ulaşan Fenerbahçe Bayan Voleybol Takımı'nı da tebrik eden Özak, ''Türkiye'de spor yukarılara doğru gidiyordu. Biz hoşgörü içinde, hoşgörü değerleriyle spor yapmaya devam edeceğiz, İzmirlilerin 2 hafta önce yaptığı gibi, İstanbul'da yaptığımız gibi'' diye konuştu. Devlet Bakanı Özak, maçın gözlemcisinin de şiddete maruz kaldığının belli olduğunu, bu konuyu takip edeceklerini dile getirerek, ''Bu sadece Pınar Karşıyaka basketbol takımına yapılmış hareket değil. Milletimize ve devletimize saygısızlık olarak addediyoruz'' dedi. Olası aynı eşleşmede Güney Kıbrıs Rum Kesiminde aynı tip güvenlik anlayışı olması durumunda, müsabakayı oynamanın bir anlamı olmadığını ifade eden Özak, ''FIBA'yı devreye sokarak tarafsız sahada oynayabiliriz. Karşıyaka daha önce başka bir Rum takımıyla oynadı ve bir problem yaşanmadı'' diye konuştu. Konuşmaların ardından Karşıyaka atkıları takan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Pınar Karşıyaka kafilesinin otobüsüyle Adnan Menderes Havalimanı'ndan ayrılarak Karşıyaka Spor Kulübü'ne gittiler. -"TÜRK DEVLETİNİN VARLIĞINI HİSSETTİK" Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı Genel Menajeri Nihat Mala, Adnan Menderes Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, yaşananların, ''taraftarın bir organizasyonu'' olduğunu düşündüklerini söyledi. Müsabakanın bitiş düdüğü ile salondaki taraftarların ellerinde ne varsa kendilerine atmaya başladığını anlatan Mala, şöyle konuştu: ''Çok daha kötü haberlerle dönebilirdik. Sonuçta bir şekilde oradan çıkmayı başardık. Taraftarlar taş parçaları, bozuk para, ellerinde ne varsa sahaya atmaya başladı. Soyunma odasına gitmek isterken, maalesef soyunma odasının oradaki taraftarlar kilidi açmış bizi bekliyormuş. Çocuklar içeri girerken, maskeli, eli bıçaklı kişilerle karşılaşıp geri geldiler. Koridorda sıkıştık. Soyunma odasına gidebildik ama içeride sıkıntı yaşadık. Bizi kaldığımız yere götürmek istediler. Kuzey tarafına geçmek istediğimizi ısrarlı bir şekilde söyledik ama şansımızın sıfır olduğunu söylediler. Olaylarda kendi polislerinden 7 kişi de zarar gördü.'' Mala, devlet yetkililerinin kendilerine sahip çıktığını belirterek, ''Devletimiz gerekli irtibatı sağlayarak, onlara bizi daha iyi korumaları gerektiğini söyledi. Türk Devletinin varlığını hissettik orada, Türk vatandaşa olduğumuz için gurur duyduk'' diye konuştu. -KULÜP BAŞKANI ÇALIŞKAN- Karşıyaka Kulübü Başkanı Hüseyin Çalışkan da spor yapmak amacıyla gidenlerin ölüm korkusuyla karşı karşıya bırakılmasının affedilecek bir olay olmadığını belirterek, şu görüşleri dile getirdi: ''Gece sanırım otelde kimse uyuyamamıştır. Ölüm korkusu orada da devam etmiştir. Avrupa'nın şımarttığı Rum kesiminin bu olaydan dolayı ne ceza alacağını takip edeceğiz. Türkiye'de bir çakmak atıldığında takımımızın aldığı cezaları hepiniz hatırlarsınız. Biz burada bu takımı Türk misafirperverliği ile ağırladık. Grup lideri olarak oraya gittik. Sportif bir iddiayla gitmedik. Bu saatten sonra Rum kesiminde Karşıyaka'nın maç oynamasına ben müsaade edemem. Biz haberdar olana kadar bir çok insan ölmüş olabilirdi.'' İdari Menajer Selim Çınar ise soyunma odasına girdiklerinde gaz kokusu gelmeye başladığını, daha sonra bunu engellediklerini, güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu anlattı. -DENKTAŞ: UTANMASINLAR, (RUMLAR YAPTI) DESİNLER KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle KKTC Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği'ni ziyaretinde, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tarihe ''Kanlı Noel'' olarak geçen, 21 Aralık 1963'te Rumların başlattığı saldırıları da ''Rum fanatiklerinin yaptığının'' söylendiğine işaret ederek, dün geceki basket maçı sonrasında yaşanan olaylarla ilgili olarak da ''Rum fanatikler yaptı'' dendiğini kaydetti. Denktaş,''(Rum fanatikler yaptı) diyorlar. Utanmasınlar, (Rumlar yaptı) desinler. 1963'teki saldırıları da (Rum fanatikler yaptı) demişlerdi'' diye konuştu. Rum tarafında ''ELAM'' isminde bir örgütte toplanan ırkçı Rumların şimdi partileşme kararı aldıklarına işaret eden Rauf Denktaş, ''Bu parti kilisenin emrinde olacakmış. EOKA da böyle başlamıştı'' dedi. Rumların tek amaçlarının Türkiye'yi adadan çıkarıp garantörlüğü ortadan kaldırmak olduğunu, bundan hiçbir zaman vazgeçmediklerini vurgulayan Denktaş, şöyle devam etti: ''Türkiye adadan çıksın ve garantörlük hakkı ortadan kalksın, siz görürsünüz o zaman başınıza gelecekleri... Bu kadar hafıza yoksunluğu olamaz. (Rum yönetimi lideri Dimitris) Hristofyas 'mücadelemde EOKA'dan ilham alırım' diyor. Tek amacı Türk askerini adadan çıkarıp garantörlüğü ortadan kaldırmaktır. Bizde hala daha bu mesajı alamayanlar var.'' ''Tüm Kıbrıs Avrupa Birliği (AB) üyesi oldu'' denildiğini, Kuzey Kıbrıs'ın AB üyesi olmadığını, AB'ye girilirken Kıbrıs Türk halkına soran da olmadığını kaydeden Denktaş, ''Türkiye girmeden AB’ye girilemeyeceğini, 1960 anlaşmalarının da bunu emrettiğini'' kaydetti. Denktaş, ''İnsan olan herkes devletine sahip çıkar. Başka şekilde bu adada yaşam hakkımız olamayacağınız bilmemiz gerekir'' dedi.