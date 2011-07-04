-ÖZAK: BİZE BÜYÜK MUTLULUK YAŞATTILAR LODZ (A.A) - 04.07.2011 - Devlet Bakını Faruk Nafız Özak, 33. FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde ikinci olan bayan basketbol takımı oyuncularını ve ekibini kutladı. (A) Milli Basketbol Takımının, 33. FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonasında Rusya ile yaptığı karşılaşmayı tribünde izleyen Bakan Özak, karşılaşmadan sonra sahaya inerek basketbolcuları kutladı. İkinciliğin çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Özak, "İlk defa böyle bir şey oluyor. Kızlarımız çok iyi mücadele ettiler. Bu akşamki rakipleri de müthişti. Bütün bunlara rağmen Avrupa ikinciliği son derece önemli, basketbolun gelişmesine katkı sağlayacak. Bütün herkese teşekkür ediyorum. Kızlarımız burada ikinciliğe ulaşmakla bize büyük bir mutluluk yaşattılar. Hayırlı uğurlu olsun. Neden birinci olamadık? Tabi ki karşımızda daha iyi bir ekip vardı. Daha konsantre olmuş fizik olarak boy olarak daha üstün kondisyon olarak daha iyi ekip vardı. Bütün bunlara rağmen iyi oldu" dedi. Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel de Avrupa ikincisi olmanın büyük bir başarı olduğunu belirterek, "Bugüne kadar elde ettiğimiz en iyi derece. Biz ilk defa kürsüye çıkıyoruz. Finale kadar gelmek Türk kadın basketbolu için Türk kadın sporları için çok çok büyük bir başarı. Bütün herkesi kutluyorum" dedi.