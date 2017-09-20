Öz Orman-İş Genel Başkanı Aslan: Orman emekçileri tam yıl istihdam edilmeli

Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA) - HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, \"Orman yangınının belli bir mevsimi yoktur. Ormanların korunmasında ve geliştirilmesinde görev alan emekçilerimizin yarım yıl değil tam yıl istihdam edilmesi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır\" dedi.

Öz Orman-İş Sendikası ve Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri Orman İşçileri Sendikaları Federasyonu Uluslararası İkinci İstişare Toplantısı, Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Sirene Otel\'de yapıldı. Toplantıya, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Bağımsız Devletler Topluluğu Orman İşçileri Sendikaları Federasyonu Başkanı Victor Karnyushin, Azerbaycan Cumhuriyeti Doğal Kaynaklar ve Ekoloji İşçileri Sendikası Başkanı Telman Guliyev, Belarus Kereste ve Doğa İşçileri Sendikası Başkanı Chaslava Hoyeva, Rusya Federasyonu Kereste Kağıt ve Ağaç İşçileri Sendikası Başkanı Vladimir Vasilyev, Rusya Federasyonu Kereste ve Bağlı Endüstri İşçileri Sendikası Başkan Yardımcısı Anatoly Rozhkov, Kazakistan Kereste ve Bağlı Endüstri İşçileri Sendikası Başkanı Zheniskhan Ünalbayev ve Ukrayna Orman İşçileri Sendikası Başkanı Stepan Kryvoviazyi katıldı. Toplantının açılış bölümüne Serik Belediye Başkanı Ak Partili Ramazan Çalık da katıldı.

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILACAK

Toplantıda konuşan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, toplantıda yerel ve küresel düzeydeki emek sorunlarının yanısıra temsil ettikleri sendikalar adına uluslararası işbirliği fırsatlarını gözden geçireceklerini ve ayrıca ilgili ülkelerdeki ormancılık ve bağlı sektörlerin genel sorunları üzerinde fikir alışverişi yapacaklarını söyledi.

TAŞERON VE GEÇİCİ İŞÇİLER

Türkiye\'deki önemli emek sorunlarından birinin de \'taşeron ve geçici işçilere kadro verilmesi\' olduğunu vurgulayan Settar Aslan, kamuda asıl işi yapan tüm taşeron işçilerin kadroya alınması gerektiğini söyledi. Orman teşkilatında görev yapan ve çoğunluğu yangınla mücadele eden 9 bini aşkın işçinin her yıl 5 ay 29 gün çalıştırıldığını, yılın diğer yarısında işsiz kaldığını ve işçilerin çalıştırılmadığı dönemlerde ülke ormanlarının yangınlara karşı savunmasız kaldığına dikkati çeken Settar Aslan, şöyle dedi:

\"Geçici işçilerin çalıştırılmadığı dönemlerde orman teşkilatının işleri bitmiyor. Yangınlar artık mevsim dinlemiyor. Geride bıraktığımız 1 ay içerisinde yüzlerce orman yangını yaşadık. Binlerce hektarlık orman varlığımız kül oldu. Sadece geçen kış döneminde 500\'den fazla orman yangını meydana geldi. Yani orman yangınının belli bir mevsimi yoktur. Ormanların korunmasında ve geliştirilmesinde görev alan bu emekçilerimizin yarım yıl değil tam yıl istihdam edilmesi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu konuda Sayın Başbakanımız, 2 Mart tarihinde Ankara\'daki Uluslararası Demokrasi Kongresi\'nin açılışındaki konuşmasında \'sorunları torunlara bırakmayacakları\' sözünü vermiştir. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu, taşeron ve geçici işçilerin kadro sorununun bu yılın sonuna kadar çözüleceğini ifade etmiştir. Kendilerine teşekkür ediyor, konunun takipçisi olacağımızı ve kadro sorununun çözümünü sabırsızlıkla beklediğimizi belirtiyorum.\"

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