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Öz kızlarına fuhuş yaptıran 'anne' tutuklandı

42 yaşındaki anne fuhuş yaptırmak suçundan tutuklandı

15 Temmuz 2016 20:12

Samsun'da 42 yaşındaki G.B. iki ayrı evlilikten dünyaya getirdiği kızları 22 yaşındaki N.Ö. ve 17 yaşındakİ M.T.'yi, erkek kardeşi 27 yaşındaki T.B. ile birlikte para karşılığı erkeklere pazarladığı iddiasıyla tutuklandı.

İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, polis, iki kez evlenip boşanan G.B.'nin, belediyede temizlik işçisi olarak çalışan erkek kardeşi T.B. ile birlikte, öz kızları N.Ö. ile M.T.'yi erkeklere para karşılığı pazarladığını belirledi.

Müşteri gibi davranan sivil ekipler, G.B. ve T.B. ile görüşerek genç kızlarla para karşılığı birlikte olmak için anlaştı.

Eve giren polisler kimliklerini açıklayıp G.B. ve T.B.'yi 'fuhuş uçun yer temin etmek', 'fuhuşa aracı olmak' ve 'fuhuş yaptırmak' suçlarından gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye çıkartılan G.B. ile kardeşi T.B. savcılık ifadesinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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