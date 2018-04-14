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Öz kızlarına cinsel istismardan tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde biri 13, diğeri 15 yaşındaki iki öz kızına 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen İsmail E

14 Nisan 2018 21:16

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Koçarlı ilçesinde biri 13, diğeri 15 yaşındaki iki öz kızına 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen İsmail E. (45) gözaltına alındı. İsmail E. mahkemece tutuklanırken, çocuklar devlet korumasına alındı.
Koçarlı\'da çiftçilik yapan, evli ve iki çocuk babası İsmail E., iddiaya göre, 2 yıl boyunca öz kızları F.E. ile E.E.\'ye cinsel istismarda bulundu. Çocukların hareketlerinden şüphelenen yakınları, kızlarla konuştu. Çocukların yaşadıklarını anlatmasıyla, durum jandarmaya bildirildi. Jandarma dün akşam eve gelerek İsmail E.\'yi gözaltına aldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen İsmail E., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Cinsel istismara uğradıkları belirtilen çocuklar ise devlet koruması altına alındı.

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