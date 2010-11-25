-ÖZ KIZINDAN 10 ÇOCUĞU VARMIŞ BUENOS AIRES (A.A) - 24.11.2010 - Arjantin'in kırsal bir bölgesinde 30 yıldır tecavüz ettiği öz kızından 10 çocuğu bulunan 62 yaşında bir kişi tutuklandı. Davaya bakan hakim Virgilio Palud yaptığı açıklamada, sanığın suçu inkar ettiğini, ancak DNA testlerinin gerçeği gösterdiğini belirterek, 62 yaşındaki zanlının kızına cinsel istismarda bulunmaktan tutuklandığını, 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya bulunduğunu kaydetti. Hakim, bunun Avusturya'da kızına 24 yıl tecavüz eden ve ondan dünyaya gelen 7 çocuğundan birini öldüren Jozef Fritzl vakasından daha beter olduğunu söyledi. Ülkenin orta kesimlerinin doğusundaki Santa Fe'ye bağlı 2 bin nüfuslu Nicanor Molinas kasabasındaki evlerinde 13 yaşından beri babasının tecavüzüne uğradığını anlatan bugün 43 yaşındaki mağdurun kimliği açıklanmadı. Tecavüzlerden doğan 10 çocuktan birinin öldüğü belirtilirken, mağdur, çocukların en büyüğünün 27, en küçüğünün 7 yaşında olduğunu söyledi. Sadece en büyük çocuğun büyükbabasının babası olduğunu bildiği kaydedildi. Başına gelenleri güvenlik güçlerine bildirmek için uzun süredir beklediğini, ancak babasının kendisini tehdit ettiğini anlatan mağdur, babasının br hayvan hırsızlığından gözaltına alınması üzerine bu şansı elde ettiğini söyledi. Zanlının bir başka kızının da pek çok kez babasın tecavüzüne uğradığını ve gebe kalan bu genç kadının kürtaj yaptırıp babasının evinden kaçtığını anlatan hakim, Santa Fe'nin kuzey kesiminde ensest ilişkinin yaygın olduğunu belirtti. Arjantin'de geçen yıl da "Mendoza Canavarı" lakaplı ve öz kızına tecavüzlerinden 7 çocuk dünyaya gelen 67 yaşında bir babanın tutuklanması ülkeyi şoke etmişti. Ülkede yine daha geçen ay Cordoba'da, öz kızına 20 yıl tecavüz eden ve ondan 6 çocuk dünyaya gelen 60 yaşında bir adamın daha tutuklanması infiale yol açmıştı.