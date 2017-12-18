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Öz kızına tecavüz suçlamasıyla tutuklandı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Kangal ilçesinde T

18 Aralık 2017 14:32

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Kangal ilçesinde T.Y. (48), öz kızına tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı.
Kangal\'daki bir kuruluşta mevsimlik işçi olarak çalışan evli ve 3 çocuk sahibi T.Y., iddiaya göre, 4 yıl önce evde kimse olmadığı sırada, o zaman 11 yaşında olan G.Y.\'ye tecavüz etti. Olay, kızın geçen hafta okulda arkadaşları ile sohbeti sırasında ortaya çıktı. G.Y., evlilik üzerine sohbet ettiği arkadaşlarına yaşadıklarını anlattı ve kendisinin hiçbir zaman evlenemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine arkadaşları durumu okulun rehberlik öğretmenine bildirdi. Rehberlik öğretmeni de Kangal Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Şikâyet üzerine gözaltına alınan baba T.Y., sorgusunda suçunu itiraf etti ve pişman olduğunu söyledi. 
Mahkemeye çıkarılan T.Y., tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi.

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