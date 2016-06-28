T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öz kızına taciz iddiasıyla tutuklandı

17 yaşındaki genç kız, babasının kendisini farklı tarihlerde elle taciz ettiğini öne sürdü

28 Haziran 2016 20:55

Antalya'nın Serik ilçesinde öz kızını elle taciz ettiği iddia edilen 37 yaşındaki G.Ö., tutuklandı.
 
Serik’te oturan 17 yaşındaki F.Ö., annesi H.Ö. ile birlikte yaklaşık 10 gün önce Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek babası G.Ö.’nün farklı tarihlerde kendisini elle taciz ettiğini iddia etti.

DHA'nın haberine göre; F.Ö. ve H.Ö. bu durumu kimseye anlatmamaları konusunda G.Ö.’nün kendilerini tehdit ettiğini de öne sürdü.

Şikâyet üzerine çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri G.Ö.’yü gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ö., tutuklandı.

 

ETİKETLER

antalyatacizserikelle taciz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24