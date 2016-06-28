Öz kızına taciz iddiasıyla tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde öz kızını elle taciz ettiği iddia edilen 37 yaşındaki G.Ö., tutuklandı.



Serik’te oturan 17 yaşındaki F.Ö., annesi H.Ö. ile birlikte yaklaşık 10 gün önce Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek babası G.Ö.’nün farklı tarihlerde kendisini elle taciz ettiğini iddia etti.



DHA'nın haberine göre; F.Ö. ve H.Ö. bu durumu kimseye anlatmamaları konusunda G.Ö.’nün kendilerini tehdit ettiğini de öne sürdü.



Şikâyet üzerine çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri G.Ö.’yü gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ö., tutuklandı.