Öz kızına 6 yıl tecavüz etti

>> 24 yıl babasının tecavüzüne uğrayan kızın ifadeleri ilk kez açıklandı



Ülkenin doğusundaki Siedlce kentinde yaşayan 45 yaşındaki Krzystof B. isimli çılgın baba, 21 yaşındaki Alicja adlı öz kızını 6 yıl boyunca kilit altında tuttu ve kapı kolu olmayan bir odada defalarca tecavüz ettiği kızından 2 erkek çocuk sahibi oldu.Çocuklarla uğraşmak istemeyen çılgın adam, ikisini de evlatlık verdi. Evlatlık verilen çocuklardan birinin 2005, diğerinin 2007 doğumlu olduğunu bildirdi. Olayın komşuları tarafından fark edilmesi üzerine harekete geçen polis, Krzystof isimli çılgın adamı geçen hafta gözaltına aldı, mahkeme de tutukladı.Genç kadının annesi Teresa B. de kocasının kızına tecavüz ettiğini bildiğini, ancak öldürülme korkusundan kimseye söyleyemediğini itiraf etti. Olaya el koyan savcılık DNA testiyle adamın kızına tecavüz edip etmediğini belirlemeye çalışıyor.