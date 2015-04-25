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Dünya

Öz kızına 4 yıl boyunca tecavüz edip hamile bıraktı!

İngiltere'de kızına defalarca tecavüz edip hamile bırakan baba, ömür boyu hapis cezası aldı

25 Nisan 2015 19:48

İngiltere'nin Derby şehrinde, öz kızına tecavüz eden ve kızını hamile bırakıp çocuğuna babalık eden adama ömür boyu hapis cezası verildi. Hakimin böyle ağır cezaların sadece katiller için verildiğini açıkladığı duruşmada, kız babasına onu sevdiğini ve onu özlediğini söyledi.

İsmi açıklanmayan adam, kızına 4 yıl boyunca tecavüz etti. “Kızın çocukluğunu yok eden ve hayatını parçalayan adamın işlediği suçu dile getirmekte zorlandığını” söyleyen hakim, “dehşete düştüğünü” ifade etti.

Vatan’da yer alan habere göre, cinsel istismarın durması için babasına yalvaran kıza, tecavüz ettiği her seferden sonra bu son diye söz veren adam, tecavüz etmeye devam etti. Genç kıza uygulanan cinsel istismar, okulun yetkililere genç kızın hamile olduğunun bildirilmesiyle sona erdi.

Genç kız bebeğin babasını açıklamayı reddetti. Geçen yıl doğan bebeğin kime ait olduğu uygulanana babalık testinden sonra ortaya çıktı.

Mahkemede kızının tek ebeveyni olduğunu söyleyen baba, 4 yıl boyunca kızına düzenli olarak tecavüz ettiğini kabul etti. Kızına hiç şiddet uygulamadığını söyleyen adam, şiddetle tehdit ettiğini itiraf etti. 

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