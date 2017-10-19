'Öz hakiki Süleymancılar Süleymancılar’a karşı': Domuz sucuğu davasında tanık olacaklar

Türk markasıyla domuz eti kullanılan sucuk üretimiyle gündeme gelen Almanya’daki Süleymancılar tarikatı, önümüzdeki günlerde bu ülkede başlayacak olan dava nedeniyle kendi içinden çıkan itirafçılarla karşı karşıya gelecek.

Domuz etinden sucuk üretip Süleymancılara ait camilerin marketlerinde sattıklarını, insan ve vergi kaçakçılığı yaptıklarını ve kurallarına uymayan müritlerine cami yasağı konduğunu Süleymancıların eski müritlerinin ifadelerine dayanarak yazan Yeni Posta gazetesi ile Süleymancıların arasındaki dava önümüzdeki günlerde Almanya’da görülecek. Davada Süleymancılar tarikatında uzun süre kalmış müritler tanık olarak dinlenecek.

Almanya’da mayıs ayında Süleymancıların “Yörük” markasıyla bir Alman firmasında üretip kendilerine ait camilerin altındaki marketlerde satışını yaptıkları sucuklarda domuz eti kullanıldığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Tarikatın eski mensubu Zekai Işın’ın, tarikatın fason üretimi sucuklarda domuz eti kullanıldığını, Almanya’ya başka ülkelerden kaçak yollardan müritlerini soktuklarını, emlak alım satımı ve kurban kesimi sırasında usulsüzlük ve vergi kaçakçılığı yaptıkları yolundaki idiaları Yeni Posta gazetesi günlerce manşetten duyurmuştu. Süleymancıların gazete hakkında açtıkları dava önümüzdeki günlerde görülecek.

Alman mahkemesinin kabul ettiği dava için henüz gün verilmedi, ancak önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. Bu dava nedeniyle Süleymancıların Almanya’daki merkezi VİKZ (İslam Kültür Merkezi) ile eski Süleymancıların hesaplaşmasına sahne olacak. Süleymancıların Almanya’da yayımlanan Yeni Posta hakkındaki açılan davada tanık olarak itirafçı Zekai Işın dışında tarikatta uzun yıllar mürit olarak kalıp, sonradan ayrılmış olan birçok isim tanık olarak dinlenecek. Tarikatın eski müritleri, Süleymancıların Almanya’daki merkezi VİKZ yöneticilerini, domu eti atıklarının kullanıldığı “Yörük” sucuklarını Müslümanlara “helal gıda” diye kandırarak yedirmek, kurban ve bağışlar karşılığında makbuz vermeyerek suiistimal yapmak, vergi kaçakçılığı yapmak ve bu nedenle ceza aldıklarını cemaatten saklamak, kurallarına uymayan ve kendilerini eleştiren müritlerine cami yasağı koymak, Kuran kursuna giden çocuklara ayda bir verilen eve gitme izinlerinin 9-10 kurbana denk gelen para karşılığında haftalık izne çevirmek, Almanya’ya kaçak yollardan insan sokmak, AKP’ye oy verenleri cemaatten atmakla suçluyorlar. Eski müritlerin itirafları Yeni Posta gazetesinde yer aldıktan sonra Süleymancıların merkezi VİKZ yönetimi, sucuklarda domuz eti kullanıldığı suçlaması ile insan kaçakçılığı suçlamasını reddederken, vergi kaçakçılığı konusunda gazetenin sorusuna karşılık, “O mesele halledildi” diye yanıt verdi. VİKZ yönetimi, itirafları yapan eski müritleri Zekai Işın’ın ruh sağlığının bozuk olduğunu iddia etti.