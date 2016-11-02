OZ: Erdoğan'a uymayan Gülenci diye damgalanıyor

Essen kentinde yayımlanan Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung'da Türkiye'deki gelişmelerin değerlendirildiği bir yoruma yer veriliyor. Gelişmeler Avrupa Birliği ilişkileri açısından değerlendiriliyor:

"İdam cezasının muhtemelen yeniden yürürlüğe sokulacağı, gazeteci ve muhaliflere yönelik baskının giderek dayanılmaz hale geldiği bir ülkenin, Avrupa Birliği içinde bir yeri yok. Bunun Türkiye'ye ve ne yapacağı öngörülemeyen Cumhurbaşkanı'na açık bir şekilde izah edilmesi gerekiyor. Bu sadece, tartışmaya açık olmayan değerler nedeniyle değil, aynı zamanda Erdoğan, stratejik öneme sahip bir NATO ülkesini gittikçe daha tehlikeli bir duruma çektiği için yapılmalı. Kendi ülkesinde her yerde sadece düşmanlar görüp tüm sertliğiyle onların üstüne giden, aynı zamanda kendi gücünü olduğundan büyük görerek komşu ülkelerde Neo-Osmanlı hayalini gerçekleştirmeyi deneyen, tüm Türkiye'nin alev alması riskine girmiş olur.”

Osnabrücker Zeitung, Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan operasyon ışığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin bir yoruma yer veriyor. Stefanie Witte imzalı yorum, "Erdoğan'ın Türkiyesi" başlığını taşıyor:

"Erdoğan'a uymayanlar Gülen taraftarı olarak damgalanıp, öylece hapse tıkılıyor. Bu sadece son olarak Cumhuriyet'ten gazetecilere değil aynı zamanda memur, öğretmen ve ordu mensuplarına da yapıldı... Hukuk devleti araçlarını kullanmaktansa şiddetle müdahaleyi tercih eden bir Cumhurbaşkanı sonunda, toplumda şiddetli bir bölünmeye neden olacak, uluslararası müttefikleri ürkütecek ve güç sarhoşluğundan ancak kalan son Türk de bayrağını sallayarak büyük despota biat ettikten sonra rahat verecektir.”

Die Welt gazetesi, Irak'ın Musul kentinde IŞİD örgütüne karşı devam eden operasyona dair bir yoruma yer veriyor. Yorumda, Musul'da IŞİD'e karşı mücadeleye atıfta bulunularak, Rusya’nın Suriye politikası eleştiriliyor:

"Musul operasyonu, Kremlin tarafından Rusya'nın Suriye'deki müdahalesinde oyalama taktiği olarak kullanılıyor. Musul operasyonunda, kenti IŞİD teröründen kurtarmak için Irak ordusu, Sünni ve Şii milisler ile Peşmerge birliklerinin dahil olduğu bir ittifak bulunuyor. Buna karşılık Halep'te IŞİD yok. Şu anda Ruslar, İranlılar ve Esad'ın ordusu tarafından çevrelenen Suriyeli isyancılar IŞİD'i kentten kaçırdı. Musul'da gerçekten IŞİD'e karşı mücadele edilirken, Moskova'nın, Suriye müdahalesinin IŞİD'e yönelik olduğuna dair iddiasının yalan olduğu her geçen gün daha netleşiyor. Gerçekte hedef, Suriyeli muhalifleri yok etmek.”

Musul operasyonuna yönelik bir yoruma da Berlin merkezli Der Tagesspiegel gazetesinde yer veriliyor:

"IŞİD çatışmayı kaybetse de savaşı kaybetmiş sayılmayacak. Zira savaş asimetrik yürütülüyor. Ki bu şu anlama geliyor: Teröristler geçici olarak dağılıp, beklenmedik anda geri vurmak için yeraltına inecekler. Böylece halk korku, toplum istikrarsızlık içinde kalacak. Bunlar IŞİD'in uzun vadeli hedefleri. Buna karşılık insani felaketi önlemek ise parlak bir örnek, insanlık için önemli bir işaret olabilirdi. Ve tabii IŞİD'e karşı stratejinin başarısı olurdu.”

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Derleyen: Gezal Acer