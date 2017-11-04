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Öz-Büro İş Sendikası Başkanı: Taşeron sorunu Türkiye’nin ayıbıdır

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)- ÖZ Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, taşeron konusunun yeni ve güçlü Türkiye'nin ayıbı olduğunu söyledi

04 Kasım 2017 17:29

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)- ÖZ Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, taşeron konusunun yeni ve güçlü Türkiye\'nin ayıbı olduğunu söyledi.
Öz-Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, sendikanın 81 il başkanının hazır olduğu Şanlıurfa\'daki toplantıya katıldı. Baki Gülbaba, son günlerde yeniden gündeme gelen taşeron işçi konusunun ülke sorunu olduğunu belirterek, \"Bu sorun basite indirgenmemeli, hafife alınmamalı, maliye bürokrasisine terk edilmemelidir. Taşeron konusu Yeni Türkiye\'nin, güçlü Türkiye\'nin ayıbıdır, taşeron hukuksuzluktur. Artık Türkiye bu hukuksuzluktan bir an önce kurtarılmalıdır\" dedi.

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