Öz babası kumar borcunu ödemek için kızını sattı

Şanlıurfa'da öz babası tarım işçisi Ahmet Ç. tarafından 30 bin lira borcuna karşılık evli ve bir çocuklu 20 yaşındaki Mehmet Karamus'a satıldığı öne sürülen ilköğretim okulu öğrencisi 13 yaşındaki kız çocuğu Ş.Ç. , Adana'da jandarmanın tarım işçilerinin çadır kampına düzenlediği operasyonda kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde ailesiyle yaşayan ve ilköğretim 8'inci sınıfta okuyan Ş.Ç. geçen 4 Nisan'da aniden ortadan kayboldu. 5 çocuklu anne Heyna Ç. , kızını çevrede aramasına rağmen bulamadı. Eşi Ahmet Ç.'nin umursamaz tavırlarına sinirlenen Heyna Ç. , Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. Kızının bulunmasını isteyen Heyna Ç. , eşi Ahmet Ç.'nin kumar borcu yüzünden Mehmet Karamus'a satmış olabileceğini iddia etti. Annenin iddiaları üzerine ifadesi alınan baba Ahmet Ç. Mehmet Karamus'u tanımadığını, kızının nereye gittiğini de bilmediğini söyledi. İfadesinin ardından Ahmet Ç. serbest kalırken, Ş.Ç.'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Yurda yerleştirildi

Tüm Türkiye'de aranan Ş.Ç.'nin Adana'nın Karataş İlçesi Bahçe Köyü yakınlarında tarım işçiliği yapan ve çadırda yaşayan Mehmet Karamus'un yanında alıkonulduğu bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çadır kampa operasyon düzenleyip kız çocuğunu kurtardı. Mehmet Karamus gözaltına alınırken, psikolog gözetiminde ifadesi alınan Ş.Ç. , Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda yerleştirildi. Ş.Ç. , ifadesinde babasının kendisini zorla Mehmet Karamus'a verdiğini söyledi.

İkinci eş olarak almış

İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan Mehmet Karamus, küçük kızı ikinci eş olarak aldığını söyledi. Karamus'un "Babası kumar borcuna karşılık evlendirdi. Zorla kaçırmadım" diye ifade verdiği öğrenildi. Sorgusunun ardından Karataş Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet Karamus, "küçük yaşta mağdureyi kaçırmak, zorla alıkoymak ve cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

Olayı soruşturan Karataş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, baba Ahmet Ç. hakkında işlem yapılacağı belirtildi.

Danimarkalı öğretmenler okul masraflarını üstlenmiş

Ş.Ç.'nin babası tarafından okula gönderilmediği, 'Haydi Kızlar Okula' kampanyası kapsamında okula gitmesinin sağlandığı belirtildi. Kampanya kapsamında Siverek'e gelen Danimarkalı öğretmenlerin Ş.Ç.'nin okul masraflarını üstlendiği, küçük kızın çalışkan bir öğrenci olduğu ve takdirname aldığı öğrenildi.