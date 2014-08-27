Öz annesine tecavüz edip öldürdükten sonra cesedini yaktı

İstanbul Şişli'de Moldova uyruklu bir Türk vatandaşı, öz annesini tecavüz ettikten sonra bıçaklayarak öldürdü.



Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul Şişli Feriköy’de meydana gelen olayda, İşten eve giden Dimitri V., 2 kez zorla cinsel ilişkiye girdiği annesi Olga V.’yi bıçaklayarak öldürdü.



Delilleri ortadan kaldırmak amacıyla yorgan ve yastıkları cesedin üzerine örtüp çakmak gazı kullanarak yangın çıkardı. Bıçağı da yatak odasının camından attı.

Annesinin ziynet eşyalarını da çalarak kaçtı

Annesinin cep telefonunu, cüzdanını ve ziynet eşyalarını alarak evin kapısını kilitleyen Dimitri V. polis tarafından yakalandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmaya tutuklu sanık Dimitri V. ile öldürdüğü annesinin Türk eşi Sefa A. katıldı.

'Ağrı kesici aldım, başım dönmeye başladı'

‘Yakın akrabayı öldürmek’, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘bir suçu gizlemek veya başka suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için yakın akrabayı öldürmek’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 18 yıla kadar hapis cezası istenen Dimitri V., savunmasında şunları söyledi: “Olga öz annem olur. Olay günü bilgisayarda oyun oynarken başım ağrımaya başladı. Ağrı kesici aldım. Başım dönmeye başladı. Lavaboya gittim. Kendime geldiğimde karakolda polisler karşımdaydı.”

'Karakolda beni dövdüler'

Eve gelmeden önce de suya karıştırılan bir ağrı kesici içtiğini belirten Dimitri V., “Karakolda vücuduma gazete sararak beni dövdüler. Hazırlanan ifadeyi imzalattılar. Bu suçları işlemedim” diye konuştu. Mahkeme , duruşmayı erteledi.