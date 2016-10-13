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Dünya

Öz annesi tarafından 14 yerinden bıçaklanıp, toprağa gömülen bebek kurtarıldı

Tayland'ta ağlama sesleri üzerine toprağa gömülü halde bulunan yaralı bebek, mucizevi bir şekilde hayatta kaldı

13 Ekim 2016 02:40

Tayland’ın Khon Kaen bölgesinde, öz annesi tarafından 14 yerinden bıçaklandıktan sonra toprağa gömülen 7 aylık erkek bebek mucize eseri hayatta kaldı.  

Onedio'dan Fatih Uzun'un haberine göre, annesi tarafından bıçaklandıktan sonra yaklaşık 20 santim derinlikteki toprağa gömülen bebek, ağlama seslerini duyup bölgeye yönelen kadın bir çoban tarafından bulundu.

Bir bacağı dışarıda toprağa gömülü halde bulduğu yaralı bebeği, toprağın altından çıkararak zaman kaybetmeden hastaneye yetiştiriren çoban, böylece 7 aylık bebeğin hayatta kalmasındaki en önemli hamleyi yaptı.

Acil müdahale edilen yaralı bebek ameliyata alındı. 14 yerinden bıçaklanan bebeğin tüm yaraları dikilerek hayatta kalması sağlandı.

Doktorların açıklamasına göre ise, bebeğin hayatta kalmasının en önemli etkeni annesinin üzerine attığı toprak. Toprak, bıçak yaralarına baskı yaparak aşırı kanamayı önlemiş.

 

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