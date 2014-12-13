Öz ağabeylerinin tecavüz ettiği genç kıza, bebeğini öldürmekten 9 yıl hapis

Sivas’ta 2009 yılında 16 yaşındayken, doğurduğu kız bebeğini hastane tuvaletinde öldürmek suçundan yargılanan 21 yaşındaki F.D.’nin davasında karar çıktı. F.D.'ye tecavüz ederek hamile bırakan öz ağabeylerinden 24 yaşındaki Y.D. 19 yıl, 26 yaşındaki A.D. ise 19 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

22 Aralık 2009 tarihinde meydana gelen olayda, Ozmuş Köyü’nde yaşayan F.D. mide ağrısı şikayeti ile gittiği Numune Hastanesi’nin tuvaletinde bir kız bebek dünyaya getirdi.



F.D. bebeğin kordonunu koparıp çöpe attıktan sonra babası Ö.D. ile birlikte hastaneden ayrıldı. Hastane görevlilerince bebek cesedinin bulunması üzerine yapılan araştırmada olayı gerçekleştirenin F.D. olduğu tespit edildi.



Hakkında 3 Ekim’de ’Yakın akrabayı öldürme, çocuğu veya beden ve ruh bakımından yoksun kişiyi öldürme’ suçlamasıyla dava açılan F.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Birçok kez tecavüz ettiler'

İlk iki duruşmada susma hakkını kullanan ve daha sonra konuşan F.D. mahkemede olay tarihinden önceki dönemde ağabeylerinden A.D.’nin kendisine birçok kez, diğer ağabeyi Y.D.’nin ise kendisine bir kez tecavüz ettiğini söyledi.



Bunun üzerine mahkemece yakalama kararı çıkarılan iki ağabey, 2 Aralık 2013 tarihinde tutuklandı. Öldürülen bebeğin babasının kim olduğunu öğrenmek için mahkeme heyeti İstanbul Adli Tıp Kurumuna iki ağabeyin de kanlarını gönderdi.



Gelen Adli Tıp raporunda F.D.’nin doğurduğu bebeğin babasının yüzde 99.9 oranında ağabey Y.D. olduğu belirtildi.

Cezası kesinleşinceye kadar tahliye kararı

DHA'nın haberine göre, Sivas 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. Karar duruşmasına tutuklu sanıklar F.D. ile ağabeyleri A.D. ve Y.D. katıldı. Mahkeme öz kız kardeşine tecavüz eden iki ağabeyden Y.D.’ye ’Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’nı düzenleyen TCK.103/2, 103/3, 103/6 maddesi uyarınca 19 yıl, A.D.’ye ise aynı suç ve birden fazla tekrarı nedeniyle 19 yıl 9 ay hapis cezası verdi.



Mahkeme ayrıca bebeğini öldürme suçundan F.D.’ye 9 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti olay tarihindeki yaşının küçük olmasını dikkate alarak cezası keşinleşinceye kadar F.D.’nin tahliye edilmesine karar verdi.