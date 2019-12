Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Fortis Türkiye Kupası'nda Bursaspor'u 2-0 yendikleri maçta oyunun hakimi olduklarını söyledi.





Tecrübeli teknik direktör, kupada bir üst tura çıkma açısından önemli bir maçı kazandıklarını belirterek, ''Karşılaşmada oyunun hakimi bizdik. Sayıca fazla pozisyon üretemedik, ama rakip de fazla pozisyon üretemedi'' dedi.



İspanyol teknik adam, bir soru üzerine, stadın kötü zemininin, Fenerbahçe gibi teknik olan takımları daha fazla etkilediğini ifade ederek, ''Fenerbahçe gibi bir takımın daha iyi şartlarda, daha iyi sahalarda oynaması lazım. Bizim buradaki zeminin şartlarını biraz daha yukarı çekmemiz gerekiyor'' diye konuştu.



Aragones, Gökhan Emreciksin ile Abdülkadir'in transferleriyle ilgili ise, ''Abdülkadir genç bir oyuncu, onu fazla tanıma fırsatım olmadı. Gökhan'ı biliyorum, teknik anlamda iyi bir futbolcu. İki oyuncu da savaşmak için geldi. Önemli bir takıma geldiklerini hatırlattım. Arkadaşlarına da onları hemen aralarına kabul etmelerini söyledim'' dedi.



Bir gazetecinin, ''Ertuğrul Sağlam, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Sercan'ın transferinin mümkün olmadığını söyledi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna Aragones, ''Sercan konusunda çok fazla şey bilmiyorum. Sizin söylediğiniz gibi, orada çok katı duruyorlar. Fenerbahçe gibi büyük takımın, kadrosunu en iyi oyuncularla güçlendirme misyonu her zaman olmuştur. Bu da devam edecektir'' yanıtını verdi.



Aragones, çok fazla gülen bir insan olmadığını belirterek, ''Oyuncular gün geçtikçe beni daha iyi anlamaya başladılar. Oynatmak istediğim futbol, onların daha fazla hoşuna gitti. Ben her zaman topa sahip olan, topla savunma yapan bir takım yaratmaya çalışıyorum. Gün geçtikçe de bunu yapıyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı.



CARLOS: ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜNE GEÇMEK İSTİYORUZ



Roberto Carlos, maç sonrasında yaptığı açıklamada, kazanmaları gereken 90 dakikayı istedikleri sonuçla tamamladıklarını ifade ederek, ''Bizim bundan sonra yapmamız gereken, bu galibiyet serisini sürdürmek ve her geçen gün daha iyiye gitmek olmalı'' dedi.



Turkcell Süper Lig'deki şampiyonluk hedefinin, kendileri için tartışılamayacağını, geçen sezon kaybettikleri yarışta bu sezon mutlu sona ulaşmak istediklerini dile getiren Roberto Carlos, ''Lig mücadelesine, bu yarıştaki önemli rakiplerimizden biriyle başlayacağız. Trabzonspor maçı, bu açıdan bizim için çok önemli. Bu maçı kazanıp, şampiyonluk yürüyüşüne yavaş yavaş geçmek istiyoruz'' diye konuştu.



Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk Şahin de karşılaşma sonunda bu yöndeki bir soruyu yanıtlarken, kulüple yeni sözleşme için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.



Selçuk, ''Altı yıldır Fenerbahçe'deyim. Benim gönlüm Fenerbahçe'de kalmaktan yana. Görüşmeler sürüyor'' açıklamasını yaptı.



Bursaspor karşısında takımı adına attığı ilk golün pozisyonunu, antrenmanlarda çalıştıklarını ifade eden Selçuk, takımının galibiyetine katkı sağladığı için büyük mutluluk duyduğunu da dile getirdi.



Selçuk, sahanın çok kötü olmasının, çok paslı oynamalarını engellediğini kaydederek, ''Teknik direktörümüz bizden çok paslı oynamamızı istiyor, ancak sahamızın zemini özellikle bu aylarda kötü oluyor. Buna alışmamız lazım'' dedi.



Bu arada, Bursasporlu futbolcu Mustafa Sarp ise yeni teknik direktörleri Ertuğrul Sağlam'a 2009 yılının ilk maçında galibiyet armağan edemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.





SAĞLAM: SERCAN'IN TRANSFERİ ŞU DÖNEMDE MÜMKÜN DEĞİL



Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Fenerbahçe karşısında sahaya kazanmak için çıktıklarını, ancak maçta ofansif anlamda çok üretken olamadıklarını söyledi.



Sağlam, Fortis Türkiye Kupası'nda gruplarında 6 puanlarının bulunduğunu belirterek, ''Bugün alınacak 1 puan, gruptan çıkmamızı sağlamaya yetecekti, ancak biz 'maçı nasıl kazanabiliriz' diye sahaya çıktık. İlk yarı kornerden bir gol yedik. İkinci yarı Mustafa Sarp'ın karşı karşıya kaldığı pozisyonda gol olsa, farklı olurdu. Sonuçta ofansif anlamda çok üretken olamadığımız bir karşılaşma oldu'' dedi.



Antalya'da yapacakları hazırlık maçlarında takımdaki eksik yerleri belirleyip, takviyeler yapacaklarını kaydeden Ertuğrul Sağlam, ''Ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Kimsenin kuşkusu olmasın. Daha önce yaptığımız iş bu. Kupada Tokatspor maçında da turu getirecek sonucu alma zorunluluğumuz var'' diye konuştu.



Ertuğrul Sağlam, bir gazetecinin, ''Yusuf, Trabzonspor ile anlaşmak üzere. Yusuf'tan sonra Sercan'a transfer için izin veriyor musunuz?'' şeklindeki soru üzerine, ''Yusuf bizim için önemli oyuncuydu. Hangi haklı gerekçeleri var, bilemiyorum. Bursa'dan ayrılmak istedi. Bizden ayrılmak isteyen hiçbir futbolcuyu zorla oynatmak olmaz. Sayın başkanımız bu transferi sonlandırmaya çalışıyor. Futbol, kaliteli oyuncularla oynanıyor, bırakın, bize de oyuncu kalsın. O yüzden Sercan'ın transferi şu dönemde mümkün değil'' dedi.