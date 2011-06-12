-OYUNU KULLANDIKTAN SONRA KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ ANTALYA (A.A) - 12.06.2011 - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde oyunu kullandıktan sonra kalp krizi geçiren 69 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki Mustafa Ayten Aydın Lisesi'nde oy kullanan Ayşe Akın (69) imzasını atacağı sırada rahatsızlandı. Sandık görevlilerinin yardımıyla yere yatırılan kadın için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Okula gelen 112 Acil Servis ekibi, Ayşe Akın'ın kalp krizinden yaşamını yitirdiğini tespit etti. Akın'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı. -9 SEÇMEN KURULAN TEK SANDIKTA OY KULLANDI Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Güvencik köyünde, 3 aileden 9 seçmen, tek sandıkta oy kullandı. Alınan bilgiye göre, Kaz Dağları'nın eteklerinde kurulan ve ilçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan köy, zaman içinde çocukların eğitimi ve ekonomik nedenlerle oldukça fazla göç verdi. Köy Muhtarı Muharrem Çelik, köyün ormanlık alanda bulunduğunu, tarım arazilerinin az oluşu nedeniyle yaklaşık 50 haneli köyde halkın büyük çoğunluğunun göç ettiğini, geriye sadece 3 ailenin kaldığını söyledi. Muhtar ve eşinin yanı sıra diğer 7 kişi, köy meydanındaki bir ağacın altına kurulan sandıkta görevlilerin eşliğinde oylarını kullandı. Oy kullanımı sırasında muhtar Çelik, seçim görevlilerine lokma ve çay ikram etti.