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Spor

OYUNLARDA İLK ALTIN RUSYA'NIN TRABZON (A.A)

25 Temmuz 2011 21:36

-OYUNLARDA İLK ALTIN RUSYA'NIN TRABZON (A.A) - 25.07.2011 - 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda ilk altın madalyayı yüzmede Rusya kazandı. Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda yapılan ilk gün final müsabakalarında bayanlar 400 metre serbestte Rusya'dan Mariya Baklakova 4.15.17'lik derecesiyle altın madalyayı elde etti. Yarışmada ikinciliği Macaristan'dan 4.15.30'luk derecesiyle Nikoletta Kiss, üçüncülüğü ise İngiltere'den Siwan Thomas Howells, 4.18.61'lik derecesiyle kazandı. Yarışmada Türk sporcu Zeynep Büşra Önal ise 4.30.02'lik derecesiyle 9. oldu.

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