-OYUNLAR SONA ERDİ ERZURUM (A.A) - 06.02.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları (Universiade Erzurum 2011), resmi kapanış töreniyle sona erdi. Cemal Gürsel Stadı'nda düzenlenen töreni, spordan sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, bazı milletvekilleri, idari yetkililer, sanat ve spor dünyasının tanınmış simaları ile vatandaşlar izledi. Sporcuların alandaki yerlerini almalarının ardından, stada giren 3 atlı kızak, Organizasyon Komitesi Başkanı ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak'ı, Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk'ü, Erzurum Belediye Başkanı Ahmet Küçükler'i, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Başkanı George Killian'ı ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Kemal Tamer'i, konuşmalarını yapmak üzere kürsüye taşıdı. Devlet Bakanı Özak, 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nı başarıyla tamamlamanın gururu ve sevincini yaşadıklarını belirterek, 27 Ocak'tan bu yana 11 gün boyunca tüm güzellikleri birarada, Anadolu'nun zirvesinde yaşadıklarını söyledi. Türkiye'nin, spor alanındaki başarılarına yeni bir sayfa daha eklendiğini ifade eden Özak, şunları kaydetti: ''Sporun gücü burada yatmaktadır. Sporcuların burada elde ettikleri kazanımlar, gelecekte dünya barışına çok önemli katlıklar sağlayacaktır. Oyunlar, Erzurum halkı için yeni bir umut yaratmıştır. Erzurum, bundan böyle dünyanın sayılı kış spor merkezleri arasında girmiş bulunmaktadır. 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları, Türkiye'nin spor tarihine altın harflerle yazılmıştır.'' Özak, başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm hükümet üyelerinin organizasyonu desteklediğini belirterek, organizasyonda emeği geçen herkese ve Erzurumlu vatandaşlara teşekkür etti. Özak, konuşmasını, ''Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi yakın bir gelecekte kış olimpiyatlarında tekrar buluşmak üzere hoşçakalın'' sözleriyle bitirdi. -ÖZTÜRK VE KÜÇÜKLER'İN KONUŞMALARI- Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk de oyunları sorunsuz tamamladıklarını, organizasyona katılan sporcuların, sporun bir kardeşlik olduğunu gösterdiğini söyledi. Öztürk, 2004'te adaylık süreciyle başlayan Dünya Üniversiteler Kış Oyunları serüvenini, mutlu sonla tamamladıklarını belirterek, ''FISU bayrağını, hakkıyla 26. Dünya Üniversiteler Oyunları'na ev sahipliği yapacak Slovenya'nın Maribor kentine teslim ediyoruz'' dedi. Erzurum Belediye Başkanı Ahmet Küçükler ise kentin, oyunlarla tarihi günler yaşadığını belirterek, bu mutluluğu yaşatan sporculara teşekkür etti. Erzurum'un oyunlarda mücadele eden sporcuları unutmayacağını kaydeden Küçükler, ''Erzurum, kış sporlarının merkezi olarak gurur kaynağı olmuştur. Bu konuda başta sayın Başbakanımız olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı iletiyorum. Bu organizasyona yoğun ilgi ve alaka gösteren Erzurum halkına özellikle şükranlarımı sunuyorum. Bu organizasyonu başarıyla tamamlamanın verdiği özgüven ve potansiyelle daha büyük organizasyonları yapacağımıza Erzurumlu dadaşlar olarak yürekten inanıyoruz'' ifadelerini kullandı. Küçükler'in konuşması sırasında, tribünlerden bazı izleyicilerce protesto edildiği görüldü. Bu protestonun, organizasyon için önemli yatırımlar yapılmasına, ilgili kurum ve kuruluşların seferber olmasına karşın, yerel yönetim hizmetlerinin yetersiz görülmesinden kaynaklandığı iddia edildi. -KEMAL TAMER VE GEORGE KILLIAN- Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Tamer de Erzurum'da Üniversiteler Kış Oyunlarının yapılmasının çok önemli olduğunu, Türkiye'de ihmal edilen kış sporları ve kış turizminin oyunlarla daha farklı bir noktaya taşınacağını söyledi. Tamer, Erzurum'un, eski Erzurum olmadığını belirtti. FISU Başkanı George Killian da başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Oyunlara, ilk kez 52 ülkenin katıldığını, bu sayının rekor olduğunu belirten Killian, ''Bu oyunların Türkiye'ye çok önemli bir miras bırakacağını düşünüyorum'' dedi. Killian, ''Hepinize güzel bir gelecek diliyor ve oyunların kapandığını duyuruyorum'' sözleriyle, Universiade Erzurum-2011'in resmen kapandığını duyurdu. FISU marşının okunmasının ardından, FISU bayrağının bir sonraki oyunlara ev sahipliği yapacak Slovenya'ya devir teslim töreni gerçekleştirildi. Bayrak, Bakan Özak'tan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Kemal Tamer'e, Tamer'den de 26. Üniversite Kış Oyunları'nın (Universiad Maribor-2013) yetkilisine teslim edildi. Konuşmalar ve devir teslim töreninin ardından, Bakan Özak, Erzurum Valisi Öztürk, Erzurum Belediye Başkanı Küçükler, FISU Başkanı Killian ve Kemal Tamer, atlı kızaklara binerek, protokoldeki yerlerine döndüler. Sporcuların, tribündeki yerlerini almasından sonra törende Anadolu Ateşi Gösteri Grubu, ''Nuh'un Gemisi'' ve ''Troya'' adlı bir gösteri sundu. İlk kez atlı kızakların kullanıldığı gösteride, oyunların açılış töreninde, atı üstünde stada girerek, elindeki ciritle sahanın ortasındaki ''Big Bang'' adlı dev meşaleyi ateşleyen, 76 yaşındaki ak sakallı ciritçi Baki Bayraktutan da yer aldı. Görsel bir şölen olan gösteri, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Gösterinin ardından bir konser veren şarkıcı Kıraç'a yoğun ilgi gösteren bazı izleyiciler ve oyunlarda görev alan gönüllü gençler, sahaya indi. Bazı kişiler, sanatçının yanına kadar giderek sevgi gösterisinde bulunmak isteyince, güvenlik güçleri Kıraç'ı çembere aldı. Sahaya inen izleyiciler, kol kola girip Kıraç'ın şarkıları eşliğinde halay çekti. Konserin ardından, tören muhteşem bir havai fişek gösterisiyle sona erdi. -TÖRENDEN NOTLAR- Ara sıra şiddetini artıran kar ve rüzgar altında gerçekleşen töreni izlemeye gelen vatandaşların ellerindeki kırmızı ışıklı çubuklar, güzel bir görüntü oluşturdu. Stadın çatısındaki karlar, rüzgarın etkisiyle zaman zaman izleyenlerin üzerine yağdı. Vatandaşlar, statta bulunan üstten ısıtma sistemi sayesinde de soğuk havadan fazla etkilenmedi. Saatler öncesinde stada giden yollar kapanırken, statta geniş güvenlik önlemleri alındı. TRT'nin canlı yayınladığı kapanış töreni, 80 ülkeden izlendi. Tören, stada kurulan dev ekrana da yansıtıldı.