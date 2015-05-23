Oyundan alınmasına sinirlenen Ronaldinho stadı terk etti

Meksika Birinci Futbol Ligi ekiplerinden (Liga MX) Queretaro'da forma giyen Ronaldinho, takımının deplasmanda Pachuca'ya 2-0 kaybettiği maçın ilk yarısı sonlanmadan oyundan alınmasına sinirlenerek stadı terk etti.

Queretaro ile Pachuca arasında oynanan play-off serisi yarı final maçının ilk ayağına hızlı başlayan Pachuca, 39 dakika içerisinde 2 gol bulurken, Queretaro'dan Ricardo Osorio ise kırmızı kart gördü. Queretaro Teknik Direktörü Victor Manuel Vucetich, takımının 10 kişi kalmasının ardından taktik değişikliğe giderek Ronaldinho'yu ilk yarı sonlanmadan oyundan aldı ve yerine defansif orta saha oyuncusu Miguel Martinez'i soktu.

Bu duruma sinirlenerek tepki gösteren 35 yaşındaki Brezilyalı yıldız, maçın ikinci yarısı oynandığı sırada özel aracıyla stattan ayrıldı.

Queretaro'nun 2-0 kaybettiği maçın ardından Ronaldinho hakkında değerlendirmelerde Vucetich, rakipleriyle oynayacakları ikinci maçta finale kalma şanslarını sürdürmek adına Brezilyalı futbolcuyu oyundan almak zorunda kaldığını, yaşanan sorunun ise kulüp içerisinde görüşülerek sonuçlandırılacağını söyledi.

Queretaro'da geçen yıl Eylül ayından itibaren forma giyen Ronaldinho, sezon sonuna doğru bazı karşılaşmalarda yedek kalmıştı. Brezilyalı yıldız, Meksika temsilcisiyle bu sezon çıktığı 21 karşılaşmada ise 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.