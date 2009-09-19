Oyuncusuna saldırdı, takımdan kovuldu

Almanya Üçüncü Futbol Ligi takımlarından Holstein Kiel'in teknik direktörü eski Galatasaraylı oyuncu Falko Götz'ün, Marco Stier adlı oyuncusuna vurduğu gerekçesiyle görevine son verildi.



Holstein Kiel Kulübü Başkanı Roland Reime, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, kulübün yaptığı araştırmada tüm ilgililerle ve oyuncularla görüşüldüğünü ve sonuçta Götz'ün bir oyuncuya saldırıda bulunduğunun ortaya çıktığını, bu nedenle de görevine son verildiğini belirtti.



Suçlamaları reddeden Götz ise herhangi bir oyuncuya karşı saldırıda bulunmadığını ifade etti.



Kieler Nachrichten adlı gazete, bir görgü tanığının, Götz'ün 8 ağustosta Eintracht Braunschweig takımına karşı alınan yenilgiden sonra önce Stier'e bağırdığı, daha sonra eliyle alnına vurduğunu söylediği belirtildi.



Götz 9 ay önce takımın başına gelmişti



Holstein Kiel'e takımı ikinci lige yükseltme hedefi ile gelen ve bu takımla geçen sezon 3. Lige yükselen Götz, 9 ay önce takımın başına getirilmişti.



Bir dönem oyuncu olarak Galatasaray'da da forma giyen Götz, daha önce Alman Birinci Ligi takımlarından Hertha BSC Berlin ve TSV 1860 Münih takımlarını çalıştırmıştı.