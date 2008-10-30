

Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi'nde mücadele eden Arkas Spor'da basın sözcüsü Uğur Özden, ''Oyuncularımıza güveniyoruz'' dedi.



Özden, yaptığı açıklamada, bu hafta sonu 1. Lig'de İzmir'de Polis Akademisi ve Koleji ile karşılaşacak takımın Erkekler 2. Lig'de mücadele eden erkek voleybol takımının Eğirdir Belediyespor ile 3. Lig'deki bayan takımının ise Bursa'da DSİ Nilüferspor ile karşılaşacağını hatırlattı.



Aroma Erkekler Voleybol Ligi'nde 3 haftada 3 galibiyet aldıklarını ifade eden Özden, diğer takımlarına da güvenlerinin sonsuz olduğunu belirterek, ''Her branşta iddialıyız. Oyuncularımıza güveniyoruz'' diye konuştu



