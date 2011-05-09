-''OYUNCULARIM, ONURLARIYLA KÜME DÜŞTÜLER'' İZMİR (A.A) - 08.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Bucaspor'da, teknik direktör Sait Karafırtınalar, ''Oyuncularım, onurlarıyla küme düştüler'' dedi. Karafırtınalar, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, maçla ilgili yorum yapmayacağını ve soru varsa cevaplayabileceğini kaydetti. Hafta içinde genç futbolcularla ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Karafırtınalar, ''Biz bu oyuncularımızla Medical Park Antalyaspor, Fenerbahçe maçlarında da mücadele ettik. Bu maç için çok üzgünüm. İlk defa küme düştüm. Daha önce iki kez şampiyonluk yaşamıştım. Hayatta her şey var. Oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Oyuncularım, onurlarıyla küme düştüler. Burada ne oyuncuların, ne de şimdiki teknik heyetin hatası var. Sezon başındaki hataların ceremesini biz çektik'' dedi. Maçtan önce oyuncularını konsantrasyon konusunda uyardığını ifade eden Karafırtınalar, ''Düşersin, kalkarsın, önemli olan kalkmak, biz kalkabiliriz'' diye konuştu. Kaleci Ömer ise takım olarak iyi mücadele ettiklerini, son dakikada gol bulmalarına rağmen, konsantrasyon eksikliğiyle şanssız bir gol yediklerini ve mağlup olduklarını ifade etti.