Oyuncular Sendikası'ndan "Cumhurbaşkanı'na hakaretten" ifade veren Genco Erkal'a destek

Oyuncular Sendikası, 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçlamasıyla hakkında soruşturma açıldığını, bu nedenle ifade vereceğini söyleyen Genco Erkal'a destek çıktı. "Genco Erkal duruşu ile seyircilerine, öğrencilerine ve çalışma arkadaşlarına örnek olmuş gerçek bir sanatçıdır. Politik tiyatro yapan, eleştiren bir aydındır" denilen açıklamada, "Sosyal medya hesaplarından yaptığı eleştirilerinin ifade özgürlüğü kapsamında değil de suç olarak görülüp ihbar edilmesini kabul etmiyoruz" denildi.

Oyuncular Sendikası'nın açıklaması şöyle:

Değerli Üyelerimiz, Dostlarımız,

Üyemiz, ustamız, değerli oyuncu Genco Erkal'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiası ile hakkında soruşturma başlatıldığını ve ifadeye çağrıldığını öğrendik. Kendisi ile yapmış olduğumuz görüşmede bugün (19.04.2021) İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade vereceğini bizimle paylaştı.

Genco Erkal duruşu ile seyircilerine, öğrencilerine ve çalışma arkadaşlarına örnek olmuş gerçek bir sanatçıdır. Politik tiyatro yapan, eleştiren bir aydındır.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı eleştirilerinin ifade özgürlüğü kapsamında değil de suç olarak görülüp ihbar edilmesini kabul etmiyoruz.

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