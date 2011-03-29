-''OYUNCULAR SENDİKASI'' KURULDU İSTANBUL (A.A) - 29.03.2011 - Sahne, Perde, Ekran ve Mikrofon Oyuncuları Sendikası (Oyuncular Sendikası) kuruldu. İstanbul Valiliği önünde toplanan gruptan oyuncular Mehmet Ali Alabora, Şebnem Sönmez, Tuba Erdem ve Murat Zubi ile avukat Burhan Gün, sendikanın kuruluş bildirimini yapmak için emniyetten sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Ali Bakoğlu ile görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Bakoğlu'na sendikanın bildirimini sunan heyet, dışarıda bekleyen grup tarafından alkışlar eşliğinde karşılandı. Burada bir açıklama yapan oyuncu Mehmet Ali Alabora, 6 aydan bu yana aktif olarak sendika çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. ''Ondan önce de bunun 1,5 yıllık bir hazırlığı var. Bugün de resmi olarak valiliğe bildirimizi yaptık'' diyen Alabora, sendikaların bildirimle kurulduğunu ve bu bildirimle tüzel kişilik kazandığını ifade etti. Alabora, sendika kurmak için herhangi bir yerden izin almaya gerek olmadığını vurgulayarak, sendikaların bildirim usulü ile kurulduğunu anımsattı. Oyuncular Sendikasının kurucu üyelerinin çoğunluğu ile sendika bildirimini gerçekleştirdiklerini dile getiren Alabora, şöyle devam etti: ''63 kurucu üyeli Oyuncular Sendikasını kurduk. Oyuncuların bir sendikal mücadeleye ihtiyacı olduğu zaten çok aşikar. Özellikle sinema ve televizyon sektöründeki son gelişmeler de tabii ki çok tartışılıyor ve konuşuluyor. Ancak bu çalışma, bu gelişmelerden çok daha önce başladı. Sendika yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ürünü.'' Alabora, daha önceki dönemlerde sadece oyunculara ait bir sendikalaşma çalışması olmadığını belirterek, ''Oyuncuların birçok alanda problemleri var. Ancak biz aynı zamanda opera, dans ve bale sanatçılarının da yer alacakları bir sendikayız'' dedi.