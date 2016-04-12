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Spor

Oyuncular gıda zehirlenmesi geçirdi, Galatasaray-AGÜ maçı ertelendi

Karşılaşmanın tarihi daha sonra belirlenecek

12 Nisan 2016 22:17

Galatasaray ile Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) arasında bugün saat 19.00'da oynanması gereken Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final karşılaşması, ertelendi. Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki karşılaşma öncesi Galatasaray Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu'na (TBF) başvurarak, bazı oyuncularının gıda zehirlenmesi geçirdiğini bildirdi ve maçın ertelenmesini talep etti.

Hürriyet’in haberine göre, sarı kırmızılıların talebini değerlendiren TBF, önce ret cevabı verdi. Bunun üzerine Galatasaray ve AGÜ takımları ile hakemler karşılaşmanın oynanacağı salona geldi. Saat 19.00'da maçın başlaması gerekirken, 19.01'de TBF yetkilisi takımlara ve hakemlere maçın ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

Karşılaşmanın tarihi daha sonra belirlenecek.

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