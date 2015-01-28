Oyuncudan IŞİD'li savunma: Musul Konsolosluğu basılınca canım sıkıldı, 2 duble rakı içtim!

Alkollü araç kullanırken polise yakalanan oyuncu Kerem Kupacı’nın, 1.30 promil alkollü çıkınca "IŞİD'in Türk Konsolosluğu'nu zapt etmesi nedeniyle canım sıkıldı" dediği ortaya çıktı.

Mahalenin Muhtarları, Baba Evi ve Hayat Bilgisi dizilerinin de oyuncusu olan tiyatro sanatçısı Kerem Kupacı, alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Geçen haziranda aracı durdurulan oyuncu 1.30 promil alkollü çıktı. Habertürk gazetesinden Sedef Şenkal Kalıcı’nın haberine göre, karakola götürülen Kupacı, şu ifadeyi verdi:

“IŞİD’in Musul’daki konsolosluğumuzu basmasına bir Türk olarak çok canım sıkıldı. Orada bulunan Özel Harekâtçı polislerin konsolosluğu savunamaması nedeniyle canım daha fazla sıkıldığı için 2 duble rakı içtim. Bunu beni durduran trafik polislerine de ifade ettim. Konunun sadece Türk Dışişleri’ni ilgilendirdiğini belirterek beni haksız bulduklarını söylediler. Sonra alkol muayenesi yaptılar. 1.30 promil alkollü çıktım. Konunun Türkiye ile Irak arasındaki diplomatik sıkıntı ile ilgili olduğunu ve sadece benim bir vatandaş olarak duruma dair hissimle ilgili olduğunu da belirttim.”

Bu ifadenin ardından dosyayı inceleyen savcı, Kerem Kupacı’nın almış olduğu alkolün etkisiyle güvenli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olmasına karşın araç kullandığı için suç işlediğini kaydetti.

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