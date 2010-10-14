-OYUNCUDA HIV VİRÜSÜ, PORNO FİLM ÇEKİMİ ASKIDA LOS ANGELES (A.A) - 14.10.2010 - ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde, adı açıklanmayan bir porno film oyuncusunun kanında AIDS hastalığına yol açan HIV virüsüne rastlanması üzerine, iki şirket film çekimlerini durdurdu. "Los Angeles Times" gazetesi bugün yayımladığı haberde, merkezleri Los Angeles'in banliyösünde bulunan "Vivid Entertainment" ve "Wicked Pictures" adlı şirketler, oyunculardan birinin AIDS'e yakalandığı teyit edilince, önlem olarak film çekimlerini durdurduklarını belirtti. Gazeteye yaptığı açıklamada, "Önlem kuralını uyguluyoruz ve durumu yakından takip ediyoruz" diyen "Vivid" şirketinin kurucusu Steven Hirsch, "Film çekimlerine yeniden başlamak için, gelişmelerle ilgili bütün verilerin elimize geçmesini bekleyeceğiz" ifadesini kullandı. "Adult Industry Medical Healthcare Foundation" adlı sağlık kuruluşunda çalışan Jennifer Miller ise gazeteye yaptığı açıklamada, AIDS hastalığına yakalanan oyuncunun bütün rol arkadaşlarını karantinaya aldıklarını ve hepsinin kanının tahlil edileceğini duyurdu. "AIDS Healthcare Foundation" (AIDS hastalığına karşı önlem vakfı) Başkanı Michael Weinstein ise "İlgililerin önlem almaları için daha kaç oyuncunun AIDS'e yakalanması gerekiyor" dedi.