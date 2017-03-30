Oyuncu Yurdaer Okur KKTC'de gözaltına alındı

Televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı 'Karadayı'da dizisindeki 'Savcı Turgut' karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Yurdaer Okur, Kıbrıs Havalimanı'nda üzerinde 1 gram uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) sabah saatlerinde gelen Okur, narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine polis merkezine götürüldü.

Yurdaer Okur’un üzerinde yapılan aramada 1 gram hintkeneviri ele geçirildi.

Yarın mahleme karşısına çıkacak

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne götürülen Okur’a dava açıldı. Yurdaer Okur yarın mahkeme mahkeme karşısına çıkacak.

KKTC yasalarına göre Okur, ya sınır dışı edilecek ya da hapis cezası alacak.