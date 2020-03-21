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Spor

Fenerbahçe Beko'ya ezeli rakiplerinden 'geçmiş olsun' mesajı

Bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında Koronavirüs belirtileri tespit edildi

21 Mart 2020 14:43

Fenerbahçe Beko'daki bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) belirtilerine rastlanılması üzerine Galatasaray ve Beşiktaş, "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ise, "Basketbol takımınızdaki bazı oyuncularınız ve idari kadronuzda Kovid–19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza yürekten inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" mesajına yer verdi.

 

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