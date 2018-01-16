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OYUNCU TURAN ÖZDEMİR'İN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

  Haber- Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA  Beykoz'daki evinde ölü bulunan oyuncu Turan Özdemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

16 Ocak 2018 14:42

 

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA 
Beykoz\'daki evinde ölü bulunan oyuncu Turan Özdemir\'in cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. 
Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Özdemir\'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenibosna\'da bulunan Adli Tıp Kurumu\'na getirilmişti. Otopsi işlemlerinin ardından Özdemir\'in cenazesi oğlu Ozan Özdemir tarafından teslim alındı. Özdemir için  çarşamba günü İzmir Devlet Tiyatrosu\'nda tören yapılacak. Özdemir, Yatağan\'da ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. 

Görüntü Dökümü
-Adli Tıp Kurumu aracının çıkışı
-Diğer detaylar
 

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