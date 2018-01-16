OYUNCU TURAN ÖZDEMİR'İN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Beykoz\'daki evinde ölü bulunan oyuncu Turan Özdemir\'in cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Özdemir\'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenibosna\'da bulunan Adli Tıp Kurumu\'na getirilmişti. Otopsi işlemlerinin ardından Özdemir\'in cenazesi oğlu Ozan Özdemir tarafından teslim alındı. Özdemir için çarşamba günü İzmir Devlet Tiyatrosu\'nda tören yapılacak. Özdemir, Yatağan\'da ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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-Adli Tıp Kurumu aracının çıkışı

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