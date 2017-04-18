Oyuncu Teoman Keser: Sosyal medya paylaşımlarım için eve polis gelmiş, hakkınızı helal edin!..

Oyuncu Teoman Keser, sosyal medya paylaşımlarına ilişkin olarak iki polisin kendisini İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürmek üzere evine geldiğini söyledi. Set bitiminde emniyete gideceğini ifade eden Keser, yine sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Atatürkçü duruşumu hiç bozmayacağım. Uzun süre görüşemeyebiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Hakkınızı helal edin" ifadesini kullandı.

Teoman Keser'in Facebook hesabında yaptığı açıklama şöyle:

"Sevgili dostlarım. Az önce babam aradı. Sosyal medyada yazdığım yazılarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 2 polis memurunun beni Vatan Caddesi Emniyet Müdürlüğü'ne götürmek üzere eve geldiğini söyledi. Set bitiminde emniyete gideceğim. Atatürkçü duruşumu hiç bozmayacağım. Uzun süre görüşemeyebiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Hakkınızı helal edin"

Teoman Keser hakkında...

1979 yılında doğan Teoman Keser, ilk olarak 2011 yılında kamera karşısına geçti. Teoman rol aldığı dizilerden bazıları şöyle:

Arka Sokaklar

Akasya Durağı

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Alemin Kıralı

Bir Çocuk Sevdim

Farklı Boyut

Kuzey Güney

Toprağın Çocukları

Yıllar Sonra

Kaos Örümcek Ağı

Suskunlar

İşler Güçler

