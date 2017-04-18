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Oyuncu Teoman Keser: Sosyal medya paylaşımlarım için eve polis gelmiş, hakkınızı helal edin!..

"Set bitiminde emniyete gideceğim, Atatürkçü duruşumu hiç bozmayacağım"

18 Nisan 2017 17:29

Oyuncu Teoman Keser, sosyal medya paylaşımlarına ilişkin olarak iki polisin kendisini İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürmek üzere evine geldiğini söyledi. Set bitiminde emniyete gideceğini ifade eden Keser, yine sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Atatürkçü duruşumu hiç bozmayacağım. Uzun süre görüşemeyebiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Hakkınızı helal edin" ifadesini kullandı.

Teoman Keser'in Facebook hesabında yaptığı açıklama şöyle:

"Sevgili dostlarım. Az önce babam aradı. Sosyal medyada yazdığım yazılarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 2 polis memurunun beni Vatan Caddesi Emniyet Müdürlüğü'ne götürmek üzere eve geldiğini söyledi. Set bitiminde emniyete gideceğim. Atatürkçü duruşumu hiç bozmayacağım. Uzun süre görüşemeyebiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Hakkınızı helal edin"

Teoman Keser hakkında...

1979 yılında doğan Teoman Keser, ilk olarak 2011 yılında kamera karşısına geçti. Teoman rol aldığı dizilerden bazıları şöyle:

Arka Sokaklar
Akasya Durağı
Öyle Bir Geçer Zaman Ki
Alemin Kıralı
Bir Çocuk Sevdim
Farklı Boyut
Kuzey Güney
Toprağın Çocukları
Yıllar Sonra
Kaos Örümcek Ağı
Suskunlar
İşler Güçler
 

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